Düsseldorf: 60-Jährige rastet in Polizeiwache aus - Anzeige

Düsseldorf Eine 60-jährige Frau wollte in der Bundespolizeiwache am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Anzeige aufgeben. Nun wird gegen sie ermittelt.

Eine 60-Jährige hat am Mittwochmorgen auf der Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Beamten attackiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, betrat die Frau gegen 9.50 Uhr die Dienststelle am Konrad-Adenauer-Platz und wollte zunächst eine Strafanzeige aufgeben. Dabei kam es nach Angaben der Bundespolizei zu dem tätlichen Angriff auf den Beamten.

Frau betrat Sozialräume der Polizeiwache

Die Frau soll sich während der Anzeigenaufnahme in Richtung Sozialräume der Polizeiwache bewegt haben. Ein Beamter soll versucht haben, sie aufzuhalten, doch die 60-Jährige lief unbeirrt weiter, so die Bundespolizei. Als der Beamte ihr hinterher eilte und sie am Arm festhielt, attackierte die Renitente den Uniformierten mit Schlägen und Tritten, teilte die Bundespolizei weiter mit. Dabei soll der Polizist von der Verdächtigen auch in die Hand gekniffen worden sein.

Anschließend brachten weitere Beamte die Frau unter Kontrolle und beruhigten sie. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung eingeleitet. Sie selbst wollte sich laut Bundespolizei nicht zu dem Angriff äußern und durfte die Wache gegen 10 Uhr wieder verlassen. (cd)

