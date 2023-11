Düsseldorf: 75-Jährige in Flingern von VW angefahren

Düsseldorf Am Dienstagabend wurde in Düsseldorf-Flingern eine Seniorin von einem Auto angefahren. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde am Dienstagabend (28. November) eine 75-jährige Frau, nachdem sie beim Überqueren einer Straße in Düsseldorf-Flingern von einem Pkw erfasst worden war. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus.

Pkw-Fahrer aus Düsseldorf erlitt Schock

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war zuvor ein 56-jähriger Mann aus Düsseldorf gegen 18.35 Uhr mit seinem VW auf der Flurstraße in Richtung Hoffeldstraße unterwegs gewesen. In Höhe einer Straßenbahnhaltestelle erfasste er die Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Der Bereich der Flurstraße wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Hoffeldstraße gesperrt. Die Ermittlungen dauern an, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf