Am Samstagnachmittag hat es in der Nähe des Düsseldorfer Eisstadions einen folgenschweren Verkehrsunfall gegeben: Ein 91-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Straßenbahnhaltestelle.

Unfall Düsseldorf: 91-Jähriger fährt in Haltestelle – Lebensgefahr

Düsseldorf Am Düsseldorfer Eisstadion ist ein 91-Jähriger in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren. Zeugen haben den Unfall gesehen – was sie schildern.

Am Samstagnachmittag kam es in der Nähe des Düsseldorfer Eisstadions zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Ein 91-jähriger Autofahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Straßenbahnhaltestelle, wie die Polizei Düsseldorf mitteilt.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen sei der 91-Jährige aus Ratingen mit seinem VW in der Brehmstraße in Richtung Heinrichstraße unterwegs gewesen.

Unfall am Düsseldorfer Eisstadion: 91-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Mehrere Zeugen berichteten im Anschluss, dass der Senior dem Straßenverlauf nicht mehr folgen konnte und in die Haltestelle fuhr. Bei dem Unfall kollidierte er mit einem Ampelmast und einem Glasgeländer der Haltestelle.

Aufgrund des Zusammenstoßes war der Mann so schwer verletzt, dass ihn Rettungskräfte wenig später mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus bringen mussten. Ob ein technischer Defekt des Fahrzeugs oder ein medizinischer Notfall zu dem Unfall führten, sei derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

