Düsseldorf: 93 Km/h in 30er-Zone - Fahrverbot für Raser

An der Siegburger Straße in Düsseldorf-Oberbilk hat die Polizei Düsseldorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt (Symbolbild).

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf hat am Freitag an der Siegburger Straße zahlreiche Verkehrsteilnehmer geblitzt. Zwei Verkehrssünder hatten Ausreden parat.

Bei Geschwindigkeitskontrollen an der Siegburger Straße in Düsseldorf-Oberbilk hat die Düsseldorfer Polizei am Freitagnachmittag (15. Dezember) zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Kontrollen wurden nach Angaben der Polizei auf Höhe der dortigen Schule durchgeführt. Dabei wurden insgesamt zwölf motorisierte Verkehrsteilnehmer geblitzt. Die meisten Fahrzeuge waren über 20 km/h zu schnell unterwegs, teilte die Polizei Düsseldorf am Montag mit.

Polizei weist auf spielende Kinder an Schulen hin

Ein 32-jähriger Audifahrer kassierte am Freitag ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte sowie zwei Monate Fahrverbot. Der Grund: Der Mann fuhr laut Polizei mit 93 Kilometern pro Stunde (km/h) durch eine 30er-Zone. Der mutmaßliche Raser suchte bei den eingesetzten Polizeibeamten nach einer Ausrede für die deutliche Geschwindigkeitsübertretung: „Ich wusste nicht, dass hier 30 ist. Ich wollte die Ampel noch kriegen“, soll er den Einsatzkräften vor Ort gesagt haben.

Ein weiterer Autofahrer wurde vor Ort mit 71 km/h erwischt. Den Beamten soll der Verkehrssünder angegeben haben, dass er den Abschnitt an der Siegburger Straße bereits seit elf Jahren kenne, dort aber noch nie Tempo-30-Schild gesehen habe.

Wie die Polizei Düsseldorf weiter mitteilt, kommt es besonders vor Schulen es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Die Polizei verweist alle Autofahrer darauf, dass Kinder auch außerhalb des Schulbetriebs dort spielen können. Deswegen werden auch künftig weitere Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen stattfinden, kündigt die Polizei Düsseldorf an.

