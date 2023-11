Düsseldorf: Altstadt-Kultclub ist nach elf Jahren Geschichte

Das Schickimicki in der Düsseldorfer Altstadt öffnete am Samstag, 25. November, zum letzten Mal.

Düsseldorf Das Schickimicki in der Düsseldorfer Altstadt öffnete am Wochenende das letzte Mal. Zum Abschied gab es zwei große Partys.

Das Schickimicki in der Düsseldorfer Altstadt ist nach rund elf Jahren nun Geschichte. Am Wochenende öffnete der Kultclub an der Neustraße das letzte Mal. Standesgemäß gab es zum Abschied noch mal zwei Partys, die den Laden ein vorletztes und letztes Mal hochleben ließen.

Kultclub wurde 2012 eröffnet

Mitte Oktober kündigte Betreiber Daniel Vollmer an, seinen Club nach knapp elf Jahren zu schließen. „Irgendwann ist eben auch mal Schluss und eine Schnapszahl ist doch ein prima Anlass“, so Vollmer. Die im Jahr 2018 ebenfalls vom Altstadt-Wirt eröffnete Retematäng-Bar an der Ratinger Straße und die Familie lassen leider nicht mehr die Zeit zu, den Laden an der Neustraße „weiterhin mit dem nötigen Elan und Liebe weiterzuführen“, erklärte Vollmer die Entscheidung.

Im Jahr 2012 wurde der Club an der Neustraße eröffnet und war seitdem vor allem bei jungen Erwachsenen und Studierenden sehr beliebt. Das zeigte sich auch am Wochenende, als der Laden sowohl am Freitag als auch am Samstag aus allen Nähten platzte. Am Freitag fand im „Schicki“ die letzte „2000er-Party“ statt. Die Abschiedsparty stand dann am Samstagabend an und ging bis in die frühen Sonntagmorgenstunden.

