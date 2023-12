Düsseldorf: Aquazoo stellt neuen Besucherrekord auf

Das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf durften sich in diesem Jahr über viele Besucher freuen. Laut Marktforschungsanalyse sehen Gäste aber durchaus noch Optimierungsbedarf.

Der Düsseldorfer Aquazoo hat am vergangenen Wochenende die Marke von 500.000 Besuchenden in diesem Jahr geknackt. Dies bedeutet gleichzeitig ein neuer Besucherrekord seit der Wiedereröffnung im Jahr 2017. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Montag mit.

Traditionell wird das Aquazoo Löbbecke Museum von vielen Menschen eher in den kalten Monaten besucht. Seit 2022 sei jedoch ein anderer Trend zu erkennen, so die Stadt weiter. Denn seit dem vergangenen Jahr verzeichnet das Haus in Stockum auch in den Frühlings- und Sommermonaten ein überdurchschnittlich hohes Aufkommen an Besucherinnen und Besuchern.

2500 Menschen wurden befragt

Eine repräsentative Marktforschungsanalyse, die nach Angaben der Stadt von Düsseldorf Marketing durchgeführt wurde, belegt nun, dass viele Gäste mit ihrem Besuch im Aquazoo zufrieden sind. Zwischen Herbst 2022 und Sommer 2023 wurden mehr als 2500 Personen vor Ort sowie online befragt. Demnach gaben 86 Prozent der Befragten dabei an, dass sie mit ihrem Besuch im Aquazoo sehr zufrieden oder zufrieden waren.

Auch die Weiterempfehlungsquote schnitt laut Stadt bei der Befragung gut ab. Ein Großteil der Besucherinnen und Besucher des Doppelinstituts im Nordpark kündigten an, künftig wiederzukommen, 95 Prozent der Befragten gaben an, dass ein Besuch im Aquazoo auch immer mit einer Lernerfahrung verbunden sei.

„Das Aquazoo Löbbecke Museum ist eine Institution, die mit ihren vielfältigen Angeboten kontinuierlich große Besucherströme anzieht. Die Ergebnisse der Marktforschungsanalyse geben darüber hinaus einen detaillierten Überblick über die Wahrnehmung und Wünsche der Gäste, die wir bei der Entwicklung des Aquazoos berücksichtigen“, sagte Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration der Stadt Düsseldorf.

Geringe Bekanntheit außerhalb von Düsseldorf

Die Ergebnisse der Umfrage sollen der Stadt auch zeigen, an welchen Stellen im Aquazoo noch Optimierungs- und Handlungsbedarf in Sachen Besucherzufriedenheit bestehen. Die Marktforschungsanalyse hat beispielsweise ergeben, dass das Aquazoo Löbbecke Museum außerhalb von Düsseldorf eine geringe Bekanntheit hat. Aus den Ergebnissen der Besucherumfrage geht laut Stadtangaben auch hervor, dass sich die Gäste ein optimiertes Raumangebot wünschen, um das Besuchserlebnis zu steigern.

„Der hohe Zuspruch ist eine Bestätigung dafür, dass unser Konzept aus der Präsentation bedrohter Lebensräume und deren Bewohner, unseren vielen Bildungsangeboten und der Vermittlung einer immer wichtiger werdenden Wertschätzung der Biodiversität sehr gut funktioniert. Allerdings ziehen wir auch unsere Schlüsse aus der Analyse, um auch in Zukunft eine attraktive und geschätzte Anlaufstelle für Naturfreunde zu bleiben“, kündigt Jochen Reiter, Direktor des Aquazoo Löbbecke Museum, an. (cd)

