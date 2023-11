Düsseldorf: Arztpraxen haben bundesweit am längsten geöffnet

Düsseldorf Die Arztpraxen in Düsseldorf bieten wöchentlich die längsten Sprechstunden an. Das ergab nun eine Auswertung eines Internetportals.

Düsseldorf ist in Sachen Öffnungszeiten von Arztpraxen der Spitzenreiter in Deutschland. Im Durchschnitt haben Ärzte in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt 32,2 Stunden die Woche geöffnet – mit deutlichem Abstand vor Frankfurt am Main mit 31,5 Stunden und München mit 31,4 Stunden. Das ergab nun eine Auswertung des Internetportals www.oeffnungszeitenbuch.de.

Zum Vergleich: Die rund 620.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Düsseldorf können Arztpraxen damit wöchentlich mehr als drei Stunden länger besuchen als beispielsweise Leipziger (28,9 Stunden) und bis zu zwei Stunden länger als Hamburger (30,7 Stunden). Im Durchschnitt haben die Ärzte in Düsseldorf an Werktagen 6,4 Stunden geöffnet.

Bei der Ärztedichte schneidet Düsseldorf schlechter ab

Im Gegensatz dazu steht jedoch die Ärztedichte in Düsseldorf: Im Durchschnitt stehen in der Rheinmetropole pro 1000 Einwohner nur 1,7 Ärzte bereit. Damit liegt die Landeshauptstadt in puncto Ärztedichte bundesweit im unteren Mittelfeld. Die Nachbarstadt Köln steht dabei noch schlechter da: Mit nur 1,2 Ärzten pro 1000 Einwohnern und kürzeren Sprechzeiten liegt die Domstadt deutlich hinter Düsseldorf. In Berlin kommen drei Ärzte auf 1000 Einwohner, in Leipzig sind es 2,7.

„Das Beispiel Düsseldorf spricht klar gegen den Trend. Normalerweise haben die Praxen meist dort ihre Türen länger geöffnet, wo die Ärztedichte hoch ist. In Düsseldorf gibt es weniger Ärzte, aber dennoch die längsten Sprechzeiten in Deutschland“, sagt Dominik Jaworski, Betreiber von www.oeffnungszeitenbuch.de. Mit insgesamt 62.744 erfassten Arztpraxen gehört die Internetseite zu einem der führenden Anbieter mit Informationen rund um die Öffnungszeiten von Einrichtungen.

