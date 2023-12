Düsseldorf: Viele Sturm-Einsätze - Baum kracht auf Haus

Wegen Sturmtief „Zoltan“: Die Feuerwehr hatte in den Donnerstagabendstunden in Düsseldorf noch viel zu tun.

Düsseldorf Das Sturmtief „Zoltan“ beschäftigte die Düsseldorfer Feuerwehr bis spät in die Donnerstagabendstunden. Eine Person wurde verletzt.

Sturmtief „Zoltan“ beschäftigte die Feuerwehr Düsseldorf noch bis in den späten Donnerstagabend. Rund 40 unwetterbedingte Einsätze arbeiteten die Einsatzkräfte der Landeshauptstadt ab. Die Leitstelle der Feuerwehr verzeichnet zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr ein erhöhtes Aufkommen an sturmbedingten Einsätzen. Vor allem abgeknickte Äste und lose Dachziegel, aber auch umgestürzte Bäume beschäftigten die Feuerwehr.

In Ludenberg stützte ein Baum auf ein Haus

In Golzheim auf der Friedrich-Lau-Straße lösten sich zirka 80 Quadratmeter Dachpappe eines Mehrfamilienhauses. Diese wurde durch die Höhenrettergruppe der Feuer- und Rettungswache Münsterstraße mittels mehrerer Spanngurte gesichert. In Ludenberg stürzte ein Baum so unglücklich auf ein Haus, dass er erst durch den Feuerwehrkran der Umweltschutzwache Posenerstraße erst angehoben werden musste, damit er mit Motorsägen abgetragen werden konnte. In Hubbelrath stürzte ein Baum auf die Bergische Landstraße. Ein PKW mit zwei Insassen fuhr vor den umgestürzten Baum und eine Person verletze sich dabei leicht.

Weihnachtsmarkt wieder geöffnet

Bei den Einsätzen in Düsseldorf wirkten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr tatkräftig mit.

Der am Mittwoch abgesagte Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 22. Dezember, wieder geöffnet. „Wir behalten die Lage aber im Blick und können flexibel reagieren“, so eine Sprecherin von Veranstalter D.Live.

