Düsseldorf: Bachs 18. Nachfolger dirigiert in der Tonhalle

Düsseldorf In der Tonhalle wurden die ersten drei Kantaten von Bachs Weihnachtsoratorium aufgeführt. Warum Konzert und Dirigent etwas Besonderes sind.

„Jauchzet, frohlocket…“: Die griffige Aufforderung zum Jubilieren zu Beginn von Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“, untermalt von den eingängigen Paukenschlägen, versetzt alle Jahre wieder in festliche Stimmung. Mit der unverwechselbaren Kombination aus Leichtigkeit, Präzision und Feierlichkeit bereitete jetzt einer der berühmtesten und ältesten Knaben-Chöre der Welt auf die Weihnachtstage vor in der komplett ausverkauften Düsseldorfer Tonhalle, im Rahmen der Heinersdorff-Konzerte. Und er wurde mit stehenden Ovationen lange bejubelt. Den stärksten Applaus ernteten wie meist – neben auf Barockmusik spezialisierten Blas-Instrumentalisten aus Leipzig – die Jüngsten Sänger: Knabensopran und Knabenalt, traditionell im Matrosenanzug, mit blau-weißem Kragen.

Eine weihevolle Atmosphäre

Auf dem Vor-Weihnachtsprogramm: die drei ersten Kantaten des Oratoriums aus der Weihnachtsgeschichte, abgerundet von der späteren, auftrumpfenden Bach-Kantate zum ersten Weihnachtstag „Christen, ätzet diesen Tag in Metall und Marmorsteine“ (den Tag der Geburt Christi), in der Hirten und Engel zu Wort kommen. Der Leipziger Thomanerchor, das begleitende Gewandhausorchester und einige exquisite Barock-Sänger zeigten sich bei ihrer traditionellen Dezember-Tournee durch Musikmetropolen auch in Düsseldorf in Bestform. Das ist kein Wunder, feiert die sächsische Metropole in diesem Jahr doch ein außergewöhnliches Jubiläum: 1723, also genau vor 300 Jahren, trat Bach sein Amt als städtischer Kantor an der Thomasschule und Direktor der Leipziger Stadtkirchen an. Genauer: einen Posten, der von Kirchenmusik und Musikunterricht bis heute geprägt ist. Auch damals war das ein erstaunlicher Schritt für einen Künstler vom Format eines Bach, hatte er sich immerhin einen Namen als Hofkapellmeister am Köthener Hof gemacht.

Bach‘scher Trompetenglanz

Ein gutes Gespür für die jungen Sänger, die parallel zum Gesangsstudium die Schulbank drücken, hat auch Andreas Reize. Der gebürtige Schweizer (Dirigent und Chorleiter) ist seit 2021 der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach. Und führt – anfangs mit heftig anfeuernden, nervösen Gesten, später mit Gelassenheit und Übersicht – durch das Bach-Opus. Freien Lauf lässt er den exzellent intonierten Trompeten – die den ganzen Abend mit ihren schwerelosen Akkorden die Gesangpassagen krönen und den berühmten Bach‘schen Trompetenglanz verbreiten.

Zahlreiche Aufnahmen

Für Gänsehaut-Momente sorgen die Thomaner – mit reinem Klang und federleichter, schwebender Intonation – besonders in den Chorälen „Wie soll ich Dich empfangen“ und „Ach, mein herzliebes Jesulein.“ Romantisches Drama entfacht Mauro Peter als erzählender Evangelist mit seinem nobel leuchtenden Tenor. Ein nahezu körperloser Sound entsteht, der an den frühen Peter Schreier (1935-2019) erinnert, der jahrzehntelang als weltweit bester Bach-Interpret angesehen wurde. Mühelos (ähnlich wie Schreier) singt sich Mauro Peter in die hohen Register empor und beschwört eindringlich, mit dramatischer Attacke, die neutestamentarische Geschichte von Maria, Joseph, Hirten, Engeln, Jesukind etc. Koloraturen sind allerdings besser aufgehoben bei Lisandro Abadie, dessen gelenkiger Bariton besonders zusammen mit dem Barocksopran von Joanne Lunn berührt. Die Bass/Sopran-Duette „Herr dein Mitleid, dein Erbarmen“ und „Gott, Du hast es wohl gefüget“ zählen zu den sängerischen und berührenden Glanzstücken des Abends. Musikalität, Ausdrucksstärke und perfekt geführte Stimmen – da bleibt kein künstlerischer Wunsch unerfüllt.

Das Weihnachtsoratorium mit dem Thomanerchor gibt es in mannigfachen Aufnahmen zu erwerben.

