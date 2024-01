Düsseldorf: Balkonbrand in der Silvesternacht - Zwei Verletzte

Düsseldorf Feuerwehreinsatz in Düsseldorf: Am Silvesterabend ist im Stadtteil Wersten ein Balkon in einem Wohnhaus in Brand geraten. Was bisher bekannt ist.

Die Düsseldorfer Feuerwehr musste in der Silvesternacht zu einem Brand an die Leverkuser Straße im Stadtteil Wersten ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr geriet dort ein Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort wurde festgestellt, dass der Balkon bereits in voller Ausdehnung brannte. Wie die Feuerwehr mitteilte, griffen die Flammen bereits auf die dazugehörige Wohnung über. Zudem bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auch auf darüberliegende Balkone ausbreitet.

Wohnung ist nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehrkräfte konnten eine weitere Ausdehnung des Feuers durch sofort-eingeleitete Löschmaßnahmen verhindern. Offiziellen Informationen zufolge wurden durch das Feuer zwei Personen verletzt und nach rettungsdienstlicher Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Die Brandwohnung ist aktuell unbewohnbar. Die Feuerwehr geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

