Düsseldorf: Betrunkener rast mit Tempo 113 durch die Stadt

Düsseldorf Führerschein weg: 43-Jähriger fuhr 63 Stundenkilometer zu schnell. Nach Alkohol- und Drogenfahrt durch Düsseldorf-Bilk von der Polizei gestoppt.

Vielleicht drei Radler, vielleicht noch ein kleines Bier hinterher, und Drogen habe er das letzte Mal vor etwa 18 Jahren probiert. Diese erste Aussage tätigte ein 43-jähriger Düsseldorfer, nachdem er in der Nacht zu Mittwoch (31. Januar) mit rund 113 Stundenkilometern auf der Mecumstraße in Bilk in Fahrtrichtung Auf‘m Hennekamp unterwegs gewesen war.

Raser war im Kleinwagen unterwegs

Kurz vor 1 Uhr fiel den Beamten des Verkehrsdienstes der mit absurd überhöhter Geschwindigkeit fahrende Kleinwagen auf. Eine Lasermessung ergab 113 Stundenkilometer bei erlaubten 50. Bei der Überprüfung der Personalien schlug den Polizisten ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch entgegen. Zudem waren die Augen des Fahrers gerötet.

Ein Atemalkoholtest attestierte einen Wert, „der dem Führen eines Kraftfahrzeugs nicht zuträglich war“, heißt es im Polizeibericht. Auch die Angabe, sein letzter Drogenkonsum läge rund 18 Jahre zurück, „stellte sich als fragwürdig heraus“. Denn erst vor einer Woche hatten Polizisten gegen den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt. Und auch an diesem Abend hatten die Einsatzkräfte den Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln.

Auf der Fahrer warten 560 Euro Bußgeld

Eine Blutentnahme zur Feststellung von Alkohol und Drogen im Blut wurde auf der Wache durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt. Allein die Geschwindigkeitsüberschreitung könnte den 43-Jährigen 560 Euro Bußgeld kosten.

Darüber hinaus droht ein Fahrverbot. Zusätzlich fertigten die Beamten des Verkehrsdienstes eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkohol- und BTM-Einfluss. Die Ermittlungen dauern an.

