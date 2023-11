Düsseldorf: Bündnis fordert Hunde-Freilassung aus Uni-Labor

Düsseldorf Ein Bündnis von Tierschützern fordert die Uni Düsseldorf dazu auf, Hunde aus dem Versuchslabor freizulassen. Was noch geplant ist.

Nachdem die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mitgeteilt hat, bereits seit 2018 keine Versuche mehr an Hunden zu machen, müsse der nächste Schritt nun die sofortige Entlassung der Hunde in entsprechende private Unterkünfte sein. Das fordert nun ein Bündnis aus den Vereinen Ärzte gegen Tierversuche, der Düsseldorfer Tierschutzverein, Menschen für Tierrechte, Animal Rights Watch sowie die Tierschutzorganisation Peta.

Wie es aus einer gemeinsamen Mitteilung des Bündnisses hieß, sei diese Forderung bisher mit der Begründung abgelehnt worden, die Hunde würden unter guten Bedingungen leben. Es gab jedoch auch auf Nachfrage keine Informationen darüber, wie die Hunde tatsächlich gehalten werden.

„Wir werfen der Uni nicht vor, die Hunde nicht entsprechend der gesetzlichen Haltungsvorgaben zu halten. Aber diese Bedingungen sind keinesfalls im Sinne der Hunde, denn sie können ihre Bedürfnisse nicht ausleben, haben vermutlich nicht ausreichend Bewegungsmöglichkeiten und leben nach den derzeitigen Informationen sehr reizarm“, so Eva Nimtschek, Mitglied der Arbeitsgruppe Düsseldorf des Vereins Ärzte gegen Tierversuche.

Nach Angaben der Tierschützer habe die HHU dem MDR keine Auskunft zu ihren Hunden gegeben. In der TV- Reportage „Tierversuche an Hunden: Das Leiden im Labor“ vom 20. November beschreibt der NDR unter anderem die Versuche, die in Düsseldorf mit Hunden im Bereich Zahnmedizin gemacht wurden, so das Bündnis weiter.

Mahnwache am 3. Dezember geplant

Für die Freilassung der Hunde und um auf die Situation im Tierversuchslabor aufmerksam zu machen, findet am Sonntag, 3. Dezember, ab 16 Uhr eine Mahnwache vor dem Tierversuchslabor der HHU statt. Unterstützt wird die Mahnwache von vielen Tierrechtlern. Vor Ort wird es dann auch Redebeiträge und eine Menschenkette um das Gebäude geben.

Wie das Bündnis weiter mitteilt, sind alle Interessierten dazu eingeladen, an der Mahnwache teilzunehmen. Derzeit rechnen die Veranstalter mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

