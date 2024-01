Düsseldorf: Das waren 2023 die beliebtesten Babynamen

In Düsseldorf wurden im vergangenen Jahr 8430 Kinder geboren.

Düsseldorf Der beliebteste Mädchenname hat sich im Vorjahresvergleich nicht geändert. Bei den Jungen konnte ein populärer Name auf den Spitzenplatz rücken.

Im vergangenen Jahr sind in Düsseldorf weniger Kinder geboren worden, als im Vorjahr: 8430 Kinder erblickten nach Informationen der Stadt Düsseldorf 2023 in der Landeshauptstadt das Licht der Welt. 2022 waren es noch 9237. Welche Vornamen diese neuen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer (und auch jene aus dem Umland) besonders häufig bekommen haben, lässt sich aus einer Liste lesen, die die Stadt auf Anfrage der NRZ mitgeteilt hat.

Klangliche Ähnlichkeiten fallen auf

Emilia war demnach der beliebteste Mädchenname – wie auch schon im Vorjahr. Die Plätze zwei bis fünf belegen (in dieser Reihenfolge) Emma, Mila, Mia und Lia. Betrachtet man diese Namen zusammen, fällt auf: Sie klingen durchaus ähnlich. Der Namensgeschmack vieler Eltern geht also in eine ähnliche Richtung.

Bei den Jungen sieht es etwas anders aus: Der beliebteste Jungenname 2023 war Noah, der im Vorjahr noch auf Platz zwei rangierte. Danach kommen Felix, Leon, Liam und Maximilian. Klanglich also kaum große Gemeinsamkeiten.

Neu in den beiden Listen der zehn jeweils beliebtesten Namen sind für Mädchen außerdem „Leni“ (Platz 8), bei den Jungen „Levi“ (Platz 9). Bei all diesen Ähnlichkeiten kann man wohl vermuten: Junge und werdende Eltern lassen sich in der Namensgebung auch voneinander inspirieren.

Die beiden „Top 10“ im Überblick

Mädchen:

Emilia Emma Mila Mia Lia Sophia Charlotte Leni Sophie Lina

Jungen:

Noah Felix Leon Liam Maximilian Adam Paul Ben Levi Theo

