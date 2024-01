Düsseldorf: Das Zeugnis sorgt für Frust? Wo es Hilfe gibt

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen haben Schülerinnen und Schüler ihr Halbjahreszeugnis bekommen. Worauf bei Schulschwierigkeiten zu achten ist.

Halbjahreszeugnisse sind Fluch und Segen zugleich. Bei positiven Aussichten können sie in der ganzen Familie Freude verursachen, doch bei negativen Aussichten hängt oftmals der Haussegen schief. Um diesem Ärger und der Frustration entgegenzutreten, bietet die Bezirksregierung Düsseldorf ein Zeugnis-Telefon für Eltern, Schülerinnen und Schüler an.

Fast 2,1 Millionen Schülerinnen und Schüler an etwa 5.400 Schulen in Nordrhein-Westfalen haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse erhalten, meldet das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW. „Das ist ein wichtiger Zwischenschritt für unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in den vergangenen Monaten viel Zeit und Einsatz investiert haben, um ihre schulischen Ziele zu erreichen“, betonte Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller.

Zeugnistelefon gibt es seit 25 Jahren

Das Zeugnistelefon der Bezirksregierung werde seit rund 25 Jahren angeboten. Durchschnittlich meldeten sich beim Zeugnistelefon an drei Tagen für die Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg etwa 35 Anrufende, erklärt eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf.

Die Zahl der Anrufe gehe zurück. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler suchten bei Unstimmigkeiten öfter direkt das Gespräch mit den Lehrkräften oder der Schulleitung, meint die Sprecherin. „Erfahrungsgemäß handelt es sich bei vielen Fragen um Noten, die auf dem Zeugnis schlechter sind als von den Anrufenden erwartet.“

Düsseldorfer Psychotherapeut: Umgang der Eltern ist ein wichtiger Faktor

Carsten Weber, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, der in Flingern zusammen mit Martin Ruppel eine Praxengemeinschaft führt, sagt: „Ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche, die schlechte Noten haben, Sorgen und Ängste entwickeln, dass sie zu Hause Stress kriegen. Das ist relativ normal, aber das hängt in erster Linie damit zusammen, wie die Eltern damit umgehen.“ Wenn die Erwartungen an das Kind zu hoch seien oder Leistungsdruck erzeugt werde, dann sei es schwierig, die Stimmung zu verändern. Die Eltern müssten ihre Erwartungen anpassen, und die Kinder könnten ja nur darauf reagieren.

„Der Grat ist schmal zwischen Überforderung und dem Entwickeln von Ehrgeiz.“ Das könne man aber auch nicht pauschal auf jeden Fall übertragen, die Gründe seien „immer verschieden gelagert“. Er habe einige jüngere Kinder in Behandlung, die durch ADHS oder Konzentrationsstörungen schulische Probleme hätten.

„Leistungsdruck ist auch bei den Schülern, die älter sind, eher eine sekundäre Problematik. Die kommen dann, weil sie andere Probleme haben und Leistungsdruck oder Schulschwierigkeiten vielleicht eine Folge davon sind.“ Die mentale Gesundheit sei bei Jugendlichen immer noch nachhaltig durch Corona beeinflusst, meint Weber, „weil da veränderte schulische Bedingungen geherrscht haben und diese soziale Isolation hat viele Jugendliche aus der Bahn geworfen.“ Einige, die vorher schon Schwierigkeiten gehabt hätten, hätten den Schritt zurück nicht geschafft und seien teilweise gar nicht mehr zur Schule gegangen.

Bedarf an psychologischen Angeboten ist gestiegen

Generell steige der Bedarf an psychologischen Angeboten bei Kindern und Jugendlichen stetig, sagt der Therapeut. „Ich würde aber nicht pauschal sagen, dass der Leistungsdruck an den Schulen dafür verantwortlich ist.“ Er habe eher den Eindruck, dass schulische Leistungen besser würden. Immer mehr Gymnasiasten machten ein Einser-Abitur und immer mehr eigentlich leistungsschwächere Schüler besuchten Schulen, „auf denen sie eigentlich gar nicht sein sollten“, wundert sich Weber.

Es sei immer eine wichtige Frage, ob die Betroffenen auf der „richtigen“ Schule seien. Die Eltern sollten sich immer an den Wünschen und dem Bedarf der Schülerin oder des Schülers anpassen, und „nicht einen Weg vorbestimmen, wo der - oder diejenige nicht hineinpasst.“ Außerdem orientierten sich viele nicht an den Empfehlungen der Grundschulen.

„Je jünger die Kinder sind und, umso größer die Schulschwierigkeiten, haben insbesondere die Lehrer und Eltern großen Stress. Je älter die Kinder und Jugendlichen werden, umso mehr Eigenmotivation haben sie, zur Behandlung zu kommen“, erklärt Weber, der laut eigener Aussage aktuell rund 60 Patientinnen und Patienten in seiner Praxis betreut. Ein Zeugnistelefon einzurichten, „wo sich Betroffene dran wenden können, ist mit Sicherheit sinnvoll“, befürwortet der Psychologe das Angebot der Bezirksregierung.

So erreichen Sie das Zeugnistelefon Düsseldorf Das Zeugnistelefon der Bezirksregierung Düsseldorf zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg ist unter der Rufnummer 0211 / 475 - 4002 an folgenden Tagen erreichbar: Montag, 29. Januar, und Dienstag, 30. Januar, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr. Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon bei den jeweiligen Schulämtern der zehn kreisfreien Städte sowie der fünf Kreise im Regierungsbezirk Düsseldorf eingerichtet.

