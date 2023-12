Düsseldorf: Diese Geschenkidee gibt es nur bei der Rheinbahn

Düsseldorf Mit alten Straßenbahnen kann man mehr erleben als eine einfache Stadtrundfahrt. Sowohl Krimi-Freunden als auch Glamour-Fans wird etwas geboten.

Wer noch ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk sucht, könnte bei den Rundfahrten der Rheinbahn fündig werden: Die nostalgischen Straßenbahnen des Unternehmens rollen auch im Jahr 2024 wieder durch Düsseldorf. Das angebotene Programm soll eine bunte Auswahl für jeden Geschmack bieten.

Spannende Touren zu jedem Anlass

„Glamour pur“ gibt es etwa die Fahrten mit der „Freifrau von Kö“: Neben den Touren „Kaffeefahrt mit Kö & Co“, „Körrywurst und Hochkultur“ und „Heinemann & Nikölaus“ hat die Freifrau 2024 auch eine ganz neue Fahrt im Gepäck. Bei der „Köpacabana “-Tour stimmt sie ihre Gäste auf den nahenden Frühling in der Landeshauptstadt ein. Für alle, die Spannung und schwarzen Humor dem Glitzer vorziehen, gibt es dagegen auch Krimi-Fahrten mit Gänsehautfaktor. Und für den anspruchsvollen Gaumen ist ebenso gesorgt: Wissenswertes rund um die verschiedenen Weine und Sekte deutscher Winzerinnen und Winzer sowie das ein oder andere Gläschen gibt es bei den beliebten Wein- und Sekttouren mit dem Onlinehandel Traubenmeer.

Auch zu verschiedenen Anlässen – an Ostern, Halloween und Nikolaus – kann man mit der Retro-Bahn durch Düsseldorf kurven. Und beim „Blick hinter die Kulissen“ oder bei der Rundfahrt „Das moderne Düsseldorf“ können wissbegierige Besucher Neues über Düsseldorf und die Rheinbahn erfahren. Und das sind nur einige der Touren in den historischen Oldie-Bahnen, die die Rheinbahn im Angebot hat.

Tickets und weitere Infos zu den Rundfahrten für 2024 gibt es bei der Rheinbahn im Netz, in den Kunden-Centern und in allen Vorverkaufsstellen. Eintrittskarte für eine Rundfahrt sind außerdem Kombi-Tickets, die im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gelten. Die Gäste können sie in allen Bussen und Bahnen, auch in S-Bahnen, RB- und RE-Zügen, nutzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf