Düsseldorf: Diese Ziele will der Flughafen 2024 erreichen

Düsseldorf Auch am Flughafen Düsseldorf stiegen die Fluggast-Zahlen im vergangenen Jahr. Die Geschäftsführung stellte nun vor, was für 2024 geplant ist.

Vergangenen Freitag, 19. Januar, hielt der Flughafen Düsseldorf seinen diesjährigen Neujahrsempfang ab. Dabei ging es um den Abschluss 2023 und die Pläne für das neue Jahr. Rund 840 Gästen bot sich dabei die Gelegenheit, mit den Geschäftsführern Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt über ihr erstes Jahr als Führungsduo und die weitere Entwicklung des Airports ins Gespräch zu kommen.

Passagierzahlen kratzen an der 20-Millionen-Marke

Zentrale Themen aus 2023 waren die wieder steigenden Passagierzahlen und die „vor fast genau einem Jahr angekündigte Qualitätsoffensive“, wie der Flughafen verlautbarte. Dem Airport sei es durch die Maßnahme namens „Off-Block“ gelungen, die „operative Leistungsfähigkeit in der Passagierabfertigung zu steigern“. Allem Anschein nach schlage sich das auch in der Kundenzufriedenheit nieder: Die Anzahl der Passagiere stieg um drei Millionen auf rund 19 Millionen.

Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt würdigten angesichts der positiven Entwicklung die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Partnern am Standort und dem Flughafenteam. Die Qualitätsinitiative habe im vergangenen Jahr zu „deutlich verbesserten Abfertigungs­prozessen“ geführt. An der Sicherheitskontrolle hätten 90 Prozent der Gäste weniger als zehn Minuten warten müssen: „Das ist die beste Performance der letzten fünf Jahre“. Außerdem habe der Flughafen Düsseldorf auch in der Flugpünktlichkeit die Nase vorn: „Hier belegt Düsseldorf in 2023 die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen“, so Redeligx. Das führe auch zu zehn Prozent weniger verspäteten Landungen in der Nacht.

Die Ziele für 2024

Dieses Jahr solle der Euref-Campus in Düsseldorf eröffnet werden. Ferner wolle man ein Konzept vorlegen, wie gemeinsam mit Airlines, Industrie und Politik das Thema nachhaltiges Kerosin (Sustainable Aviation Fuel – SAF) in Nordrhein-Westfalen verankert werden könne. Außerdem soll 2024 mit dem Bau einer weiteren Photovoltaik-Anlage begonnen werden.

Eine weitere Neuerung ist der Einbau von modernen CT- sowie Körper-Scannern an den Sicherheitskontrollen der Flugsteige A und B. „Dies bedeutet schnellere Prozesse, denn mit den neuen Geräten entfällt zunehmend das Herausholen von Flüssigkeiten und Laptops“, wie die Geschäftsführer mitteilten. Auch die Scan-Zeiten würden sich so verkürzen. Ein weiteres Projekt für 2024 sei außerdem die Digitalisierung des Parksystems.

Bei allen positiven Meldungen bleibt für 2024 allerdings durchaus mit einem stressigen Flughafenjahr zu rechnen – zumindest aus Passagier-Sicht. Auch die Fluggastabfertigungen haben schließlich unter Personalmangel zu leiden. Der Düsseldorfer Flughafen aber sieht sich gut für die Zukunft gerüstet.

