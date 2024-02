Düsseldorf: Dreck-Weg-Tag steht an - Alle Infos im Überblick

Düsseldorf In Düsseldorf steht bald der Dreck-Weg-Tag an. Viele Freiwillige werden erwartet. Wann die Aktion stattfindet und wie man sich anmelden kann.

Am 16. März werden in Düsseldorf wieder viele Freiwillige mit Greifzangen und Mülltüten ausgestattet durch die Landeshauptstadt ziehen, um Straßen, Grünflächen und öffentliche Plätze von Müll und Unrat zu befreien. Denn dann steht der traditionelle Dreck-Weg-Tag an, den der Verein Pro Düsseldorf gemeinsam mit der Awista und dem Umweltamt der Stadt Düsseldorf organisiert. Wie Pro Düsseldorf-Sprecher Joachim Umbach mitteilte, werden für die diesjährige Reinigungsaktion über 10.000 Helferinnen und Helfer erwartet. Im vergangenen Jahr nahmen rund 11.000 Freiwillige teil und sammelten insgesamt knapp 30 Tonnen Müll im Stadtgebiet auf.

Dreck-Weg-Tag: Registrierung bis 14. März möglich

Interessierte Gruppen und Einzelpersonen, die bei der diesjährigen Ausgabe des Dreck-Weg-Tags mitmachen möchten, können sich seit Mittwoch (14. Februar) auf der Website www.dreck-weg-tag.de anmelden. Registrierungen sind bis zum 14. März möglich. Diese Maßnahme sei laut Pro Düsseldorf notwendig, damit die Veranstalter absehen können, mit wie viel Teilnehmenden gerechnet werden kann und wie viele Arbeitsmaterialien (Müllsäcke, Handschuhe und in begrenzter Zahl Greifer) zur Verfügung gestellt werden müssen.

Erstmals gibt es in diesem Jahr pro Teilnehmer zwei Müllsäcke, in denen Restmüll und Glas getrennt gesammelt werden sollen. Die Glasentsorgung sollen die Helfer an den vielen Containern in der Stadt dann selbst vornehmen, teilte Pro Düsseldorf weiter mit. An einer der beiden zentralen Material-Ausgabestellen am Staufenplatz befindet sich zudem ein separater Container für die Glasentsorgung. Eine weitere Ausgabestelle befindet sich in diesem Jahr am linksrheinischen Fuß der Oberkasseler Brücke. Dort, wo im Sommer viele Menschen zur Rheinkirmes kommen, erhalten die Freiwilligen das kostenlose Arbeitsmaterial. Die Teilnahme ist dann an den beiden zentralen Sammelstellen oder an jeder beliebigen Stelle in Düsseldorf möglich.

Düsseldorfer Kitas und Schulen beteiligen sich ebenfalls

In der Woche vor dem Dreck-Weg-Tag werden sich auch Düsseldorfer Schulen und Kitas an der Aktion beteiligen und nach Angaben von Pro Düsseldorf von Montag bis Freitag im Umfeld ihrer Einrichtungen Müll aufsammeln. Die Veranstalter verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass auch für Schulen und Kitas eine Anmeldung im Vorfeld im Internet erforderlich ist.

Susanne Hummen, stellvertretende Vorsitzende von Pro Düsseldorf, betont, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche bei dem Dreck-Weg-Tag mit einzubinden: „Es geht ja insbesondere um ihre Zukunft. Wenn wir bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein schärfen, den Müll nicht mehr wild zu entsorgen, wäre schon viel erreicht. Sie sind auch wunderbare Multiplikatoren.“

Die registrierten Schulen und Kitas nehmen im Rahmen des Dreck-Weg-Tags auch an einem Wettbewerb teil. Es winken Geldpreise, die beispielsweise zur Verschönerung des Schul- oder Kita-Geländes oder auch zur Finanzierung von Klassenfahrten verwendet werden können.

Prominente Unterstützer für den Dreck-Weg-Tag

Wie in den Jahren zuvor wird der Düsseldorfer Dreck-Weg-Tag auch dieses Jahr mit einer Kampagne beworben. So verweisen Plakate an Wänden und an Awista-Fahrzeugen auf den anstehenden Aktionstag. Zudem läuft Werbung in den Sozialen Medien. Prominente Unterstützung kommt zudem von Metal-Queen Doro Pesch sowie von Kinderlieder-Macher Volker Rosin, die für die Werbekampagne gewonnen werden konnten.

Die Deutsche Postcode Lotterie ist als Hauptförderer wie in den Vorjahren ebenfalls wieder mit an Bord, die Messe Düsseldorf wird bei der sachgerechten Müllentsorgung logistische Unterstützung anbieten, kündigt Pro Düsseldorf an.

