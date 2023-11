Die Düsseldorfer Feuerwehr (Symbolbild) musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Kellerbrand in den Stadtteil Flingern ausrücken.

Düsseldorf Am frühen Mittwochmorgen ist in Düsseldorf-Flingern ein Keller in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit vielen Einsatzkräften aus.

Die Feuerwehr Düsseldorf musste in der Nacht zu Mittwoch zu einem Kellerbrand an die Ackerstraße im Stadtteil Flingern ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste dort ein brennendes Elektrogerät in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gelöscht werden. Im Anschluss führten die Einsatzkräfte aufwendige Lüftungsarbeiten durch.

Nach etwa 90 Minuten konnten die 20 eingesetzten Feuerwehrleute zu ihren Standorten zurückkehren. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Flammen waren nach 20 Minuten gelöscht

Gegen 2.20 Uhr am frühen Mittwochmorgen wurde die Düsseldorfer Feuerwehr über den Kellerbrand in Flingern informiert. Nach Angaben der Feuerwehr trafen die ersten Einsatzkräfte bereits wenige Minuten nach der Alarmierung an der Ackerstraße ein. Dabei wurde eine Verrauchung im Kellergeschoss festgestellt. Ein Löschtrupp wurde in die Kellerräume entsendet, um das Feuer zu löschen. Durch die intensiven Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte die Flammen rund 20 Minuten nach der Alarmierung unter Kontrolle bringen, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Im Anschluss standen weitere Nachlösch- und Kontrollarbeiten an, um versteckte Glutnester zu entdecken. Parallel haben weitere Einsatzkräfte kontrolliert, ob sich der Brandrauch in die Wohnungen des Mehrfamilienhauses ausgebreitet hat. Das Treppenhaus wurde mit einem Hochleistungslüfter frei vom Brandrauch gehalten, mehrere Anwohnerinnen und Anwohner wurden ins Freie geführt. Notfallsanitäter und ein Notarzt betreuten vor Ort laut Feuerwehr etwa 22 Bewohner, die allesamt unverletzt blieben.

Die Netzgesellschaft Düsseldorf wurde bereits zu Beginn des Einsatzes hinzugezogen und stellte den Strom im Kellerbereich ab. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Warum das Elektrogerät in den Kellerräumen gebrannt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

