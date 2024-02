Einkaufen ohne langes Anstehen an der Kasse: In Düsseldorf eröffnet Rewe bald seinen ersten kassenlosen Supermarkt (Symbolbild).

Düsseldorf In Düsseldorf eröffnet Rewe den ersten kassenlosen Supermarkt. Kunden können Artikel einfach nehmen und gehen. Das steckt hinter dem Konzept.

Wer bald im Rewe-Supermarkt am Werhahn einkauft, kann sich die Produkte aus dem Regal nehmen und gehen – ohne an einer herkömmlichen Kasse zu bezahlen. Die Filiale in der Stadtmitte wird Düsseldorfs erster kassenloser Supermarkt. „Pick & Go“ bedeutet wortwörtlich etwa so viel wie „Nehmen und Gehen“ und ist ein neues innovatives Konzept von Rewe.

2021 hat die Supermarkt-Kette diese Technologie in Köln eingeführt. Nach München und Berlin ist die Düsseldorfer-Filiale der vierte „Pick & Go“-Standort bundesweit. „Bei allen Rewe ‘Pick & Go‘-Filialen handelt es sich um Testmärkte in belebten Stadtteilen deutscher Metropolregionen“, teilt Rewe zur Standortwahl am Düsseldorfer Wehrhahn mit.

Knapp 800 Kameras verfolgen Kunden beim Einkaufen im Rewe-Markt

Aber wie funktioniert das System? Ein Blick an die Ladendecke verrät es. Knapp 800 Kameras sind in dem Supermarkt verbaut. Diese erfassen jeden Kunden als fortlaufende Nummer und dessen Skelettmerkmale. Jede Armbewegung beim Griff ins Regal wird als Aktion erkannt und bewertet: Greift der Kunde zu den Bananen oder stellt einen Joghurt zurück ins Regal, wird das erkannt. Zusätzlich sind Gewichtssensoren in den Regalböden verbaut. Somit registriert das System auch die genaue Menge der aus den Regalen entnommenen Produkte. „Biometrische Daten werden bei dem Prozess nicht gespeichert“, betont eine Rewe-Sprecherin.

Um das kassenlose Einkaufen nutzen zu können, müssen sich Kundinnen und Kunden mit der „Pick & Go“-App an der Schranke im Eingangsbereich des Marktes anmelden. Nun können sie alle gewünschten Produkte aus den Regalen nehmen, einpacken – und am Ende einfach aus dem Markt spazieren. Die Rechnung gibt es im Anschluss direkt aufs Handy. Bezahlt werden kann per Paypal, Apple Pay, Google Pay oder Kreditkarte.

„Grundsätzlich vertrauen wir darauf, dass sich Kundinnen und Kunden, die ‘Pick & Go‘ nutzen, an die Nutzungsbedingungen halten. So wie wir auch darauf vertrauen, dass Kundinnen und Kunden, die in den hybriden Märkten herkömmlich einkaufen, ordnungsgemäß an der Kasse bezahlen. In unseren bisherigen Tests haben wir auch keine signifikanten Abweichungen von der Norm festgestellt“, erklärt die Rewe-Sprecherin auf NRZ-Nachfrage.

Düsseldorfer Rewe-Markt eröffnet am 22. Februar

„Pick & Go“ kommt in Düsseldorf ebenfalls als hybrides Einkaufsmodell zum Einsatz. Das bedeutet, Kundinnen und Kunden können bei jedem Besuch in den Testmärkten entscheiden, ob sie entweder „Pick & Go“ nutzen oder klassisch an der Kasse oder an einem Selbstbedienungsterminal bezahlen.

Derzeit wird der bestehende Rewe-Markt gegenüber der U-Bahnhaltestelle Pempelforter Straße noch umgebaut, die Verkaufsfläche wächst um ein Drittel auf rund 700 Quadratmeter. Am 22. Februar soll der Supermarkt wiedereröffnet werden, das „Pick & Go“-Konzept ist aber erst nach Ostern verfügbar. Bis dahin laufen noch Testdurchgänge.

