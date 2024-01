Düsseldorf: Fahrerflucht nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein Kradfahrer ist in Düsseldorf von einem SUV touchiert und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Wagens floh anschließend vom Unfallort.

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr in Düsseldorf-Hassels ereignet hat, sucht die Polizei Düsseldorf nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei hat ein bislang Unbekannter sein Auto bei einem Überholmanöver teilweise in den Gegenverkehr gelenkt und dabei einen Motorradfahrer gestreift. Der Autofahrer soll sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den leicht verletzten Kradfahrer zu kümmern.

SUV-Fahrer soll Kradfahrer touchiert haben

Nach den bisherigen Ermittlungen bog der Kradfahrer von der Bromberger Straße auf die Spangener Straße in Fahrtrichtung Benrath ab. Nach Aussage des 66-jährigen Unfallopfers sei ihm nach einigen Metern auf der Gegenfahrbahn ein silberner Wagen entgegengekommen, teilte die Düsseldorfer Polizei weiter mit. Direkt dahinter soll dann ein grüner Ford SUV zu einem Überholvorgang angesetzt haben, dabei auf die Spur des Motorradfahrers und damit auch in den Fahrbereich des Bikers geraten sein.

Der 66-Jährige hat laut Polizei noch versucht, nach rechts auszuweichen, wurde jedoch am linken Seitenspiegel und Fuß von dem Auto touchiert. Dabei zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu. Laut Angaben der Polizei Düsseldorf setzte der SUV-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen und den geschädigten Motorradfahrer zu kümmern.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zum Unfallhergang und zu dem Fahrer des grünen Ford machen kann, soll sich an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der 0211-8700 wenden.

