Feuerwehr Düsseldorf: Feuer in Unterrath – Frau im Krankenhaus

Düsseldorf In Düsseldorf meldeten Frühaufsteher einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch schnelles Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am frühen Sonntagmorgen, 4. Februar, musste die Feuerwehr Düsseldorf wegen eines Küchenbrands in den Stadtteil Unterrath ausrücken. Anwohner meldeten der Leitstelle einen Brand im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hiddenseestraße. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Schnelle Reaktion von Anwohnern und Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Gegen fünf Uhr ging bei der Leitdienststelle der Notruf ein. Bereits wenige Minuten später trafen erste Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Brandstelle ein. Schon von der Straße aus konnten die Einsatzkräfte den Flammenschein in der Wohnung wahrnehmen. Der Löschtrupp machte sich sofort auf den Weg. Nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln öffnete die Wohnungsmieterin die Tür selber und wurde umgehend von den Einsatzkräften aus der verrauchten Wohnung ins Freie gebracht und rettungsdienstlich versorgt.

Zur weiteren medizinischen Behandlung musste die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehrleute löschten währenddessen die Flammen im Küchenbereich ab, führten Lüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten durch. Nach Angaben der Feuerwehr waren weitere Wohnungen durch den Brand nicht betroffen, der Treppenraum war über den gesamten Einsatzverlauf rauchfrei. In einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Nach etwa einer Stunde kehrten die rund 20 Einsatzkräfte zu ihrer Wache zurück.

