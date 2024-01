Düsseldorf: Frau beobachtet Einbruch - 57-Jähriger verhaftet

Die Polizei Düsseldorf (Symbolbild) hat am Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher im Stadtteil Derendorf verhaftet.

Düsseldorf In Düsseldorf-Derendorf ist ein Mann bei einem Einbruch beobachtet worden. Dank der Zeugin konnte der Tatverdächtige schnell gefasst werden.

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei Düsseldorf am Montagmorgen (8. Januar) einen mutmaßlichen Einbrecher im Stadtteil Derendorf festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, steht der 57-Jährige unter Verdacht, sich Zutritt zu einer Wohnung an der Merziger Straße verschafft und unter anderem Bargeld erbeutet zu haben. Er soll noch an diesem Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mann soll Fensterscheibe eingeworfen haben

Eine aufmerksame Zeugin hat den Vorfall nach Angaben der Polizei beobachtet. Demnach hat sie gesehen, wie der Verdächtige mit einem Stein die Fensterscheibe einer Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eingeworfen und sich so Zutritt verschafft hat. Kurze Zeit später soll er die Wohnung auf dem gleichen Weg mit einer großen Tüte verlassen haben. Sofort griff die Frau zum Hörer und alarmierte die Polizei.

Nach einer sofort-eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige dank der guten Personenbeschreibung am Professor-Neyses-Platz von der Polizei festgenommen werden. Bei dem Mann fanden die eingesetzten Polizisten Schmuck und Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Der 57-jährige Deutsche ist wegen ähnlicher Delikte bereits einschlägig bekannt und soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

