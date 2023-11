Düsseldorf: Frau findet geköpfte Hündin beim Spazierengehen

Düsseldorf Schlimmer Fund in Düsseldorf: Eine Passantin hat am Sonntag eine geköpfte Hündin entdeckt. Peta hat nun eine Belohnung ausgeschrieben.

Grausamer Fund in Düsseldorf-Lichtenbroich: Eine Passantin hat am Sonntag beim Gassigehen mit ihrem Hund eine geköpfte Hündin nahe einem Gewässer entdeckt. Wie das Tierheim Düsseldorf auf NRZ-Anfrage erklärte, wurde das enthauptete Tier nach dem Fund in der Station an der Rüdigerstraße abgegeben.

Nach Einschätzung von Tierheimleiterin Melanie Gordon muss der Tod des Vierbeiners schon länger her sein: „Die Hündin hat schon mehrere Wochen dort geschwommen. Wahrscheinlich wurde das Tier von dem Hochwasser des Rheins angespült. Die Hündin war auf jeden Fall aufgedunsen, als sie bei uns abgegeben wurde.“

1000 Euro Belohnung für Hinweise

Ob die Hündin durch ein anderes Tier, beispielsweise ein Fuchs, gerissen wurde, erscheint laut Gordon unwahrscheinlich. Wie die Tierheimleiterin der Tierschutzorganisation Peta angab, deuteten die geraden Schnitte am Kopf nicht darauf hin. Nach Angaben von Peta konnte aufgrund der Verstümmelung des Vierbeiners nicht mehr geprüft werden, ob die Hündin gechipt ist. Daher fehlen bislang auch jegliche Anhaltspunkte auf den Halter des Tieres. Die getötete Hündin wird als klein und mit schwarz weißem Fell beschrieben, teilte Peta weiter mit.

Um den mutmaßlich besonders schweren Fall der Tierquälerei aufzuklären, hat die Tierschutzorganisation laut eigenen Angaben nun eine Belohnung auf Hinweise in Höhe von 1000 Euro ausgeschrieben, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen.“

Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich entweder beim Tierheim Düsseldorf, bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 bei Peta zu melden - auch anonym.

