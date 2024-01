Düsseldorf: Frau stirbt nach Unfall zwischen Tesla und Opel

Düsseldorf Eine 75-Jährige ist am Dienstag in Düsseldorf nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben. Tesla-Fahrer (29) fuhr wohl über Rot.

Tragischer Verkehrsunfall am Dienstagmittag (16. Januar) in Düsseldorf-Holthausen. Gegen 12.35 Uhr prallten auf der Brücke der Auffahrt Paul-Thomas-Straße/Münchener Straße ein Tesla und ein Opel zusammen. Bei dem Zusammenprall verletzte sich die Fahrerin des Opels so stark, dass sie im Verlauf des Tages im Krankenhaus verstarb.

Opel-Fahrerin wollte auf Schnellstraße abbiegen

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Tesla, ein 29-Jähriger aus Düsseldorf, auf dem linken Fahrstreifen der Paul-Thomas-Straße von der Henkelstraße kommend (auf der Seite des Sportparks Niederheid) in Richtung Bonner Straße. In Höhe der Auffahrt zur Münchener Straße (Schnellstraße) übersah der 29-Jährige laut ersten Zeugenaussagen möglicherweise eine Rot zeigende Ampel und kollidierte mit dem Opel der 75-Jährigen, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrerin kam mit ihrem Pkw aus entgegengesetzter Richtung und wollte offenkundig nach links auf die Auffahrt zur Münchener Straße abbiegen.

Die Düsseldorferin kam in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem sie wenig später verstarb. Der 29-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

