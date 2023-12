Düsseldorf: Fußgänger (28) bei Unfall schwer verletzt

Die Düsseldorfer Polizei (Symbolbild) musste am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall an die Lichtstraße ausrücken.

Düsseldorf In Düsseldorf-Flingern ist am Dienstagmorgen ein Passant von einem Mercedes erfasst worden. Zuvor soll der Mann eine rote Ampel ignoriert haben.

Ein 28-jähriger Fußgänger ist am Dienstagmorgen (7.44 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Flingern schwer verletzt worden. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilte, ist der Mann beim Überqueren der Fahrbahn an der Lichtstraße von einem Mercedes erfasst worden.

Den ersten Ermittlungen zufolge überquerte der Düsseldorfer die Straße, obwohl die Ampel am Unfallort kurz vor dem Zusammenstoß Rotlicht angezeigt haben soll. Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei fuhr in diesem Moment ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Lichtstraße in Richtung Flurstraße entlang.

Passant wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Mercedes-Fahrer aus Düsseldorf befuhr dabei den linken der beiden Fahrstreifen und wollte an einer Ampel bei angezeigtem Grünlicht nach links in die Hoffeldstraße abbiegen. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenprall mit dem 28-jährigen Passanten.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallermittlungen dauern an, teilte die Polizei Düsseldorf weiter mit.

