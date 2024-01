Düsseldorf: Garagenbrand in Eller löst Großeinsatz aus

Eine brennende Garage in Düsseldorf-Eller hat am Dienstagabend (23. Januar) einen Großeinsatz der Düsseldorfer Feuerwehr (Symbolbild) ausgelöst.

Düsseldorf Eine brennende Garage in Düsseldorf hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Für die Brandbekämpfung musste Verstärkung her.

Eine brennende Garage hat am Dienstagabend (23. Januar) in Düsseldorf-Eller einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Düsseldorfer Feuerwehr mitteilte, gestalteten sich die Löscharbeiten und anschließenden Lüftungsmaßnahmen als zeit- und personalintensiv. Während des Brandes befanden sich keine Personen in der Garage, eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.

Garage stand in Vollbrand

Gegen 19.30 Uhr meldete ein Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr, dass er an der Jägerstraße in Eller Brandgeruch wahrgenommen und einen Flammenschein in einer Garage gesehen hat, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr. Als die ersten Feuerwehrkräfte wenig später an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich die Lage laut Feuerwehr wie folgt dar: Eine Garage befand sich im Vollbrand, der umliegende Bereich war bereits stark verraucht.

Da zunächst nicht auszuschließen war, dass sich noch eine Person in der Garage befindet, wurden weitere Einsatzkräfte zur Menschenrettung ins Gebäude geschickt. Nach einer Alarmstufenerhöhung wurden anschließend weitere Feuerwehr- und Rettungskräfte angefordert. Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Es befand sich keine Person in der Garage.

66 Kräfte im Einsatz

Mit mehreren Löschtrupps und zwei C-Rohren die Brandbekämpfung führte die Düsseldorfer Feuerwehr zeitgleich die Brandbekämpfung durch. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Aufgrund der Struktur des Gebäudes und mehrerer Anbauten gestaltete sich dies nach Angaben der Feuerwehr jedoch als personal- und zeitintensiv. Um alle Glutnester zu finden, mussten in dem Gebäude die Zwischendecke geöffnet und auch die umliegenden Anbauten kontrolliert werden, so die Feuerwehr weiter. Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, mussten Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Für die letzten der insgesamt 66 eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Düsseldorf war der Einsatz nach drei Stunden beendet. Gegen Mitternacht erfolgte noch eine Brandnachschau an der Jägerstraße, diese verlief jedoch ohne besondere Vorkommnisse, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf