Düsseldorf: Gericht lehnt Eilantrag für Palästina-Demo ab

Am Samstag (2. Dezember) findet in Düsseldorf erneut eine pro-palästinensische Demonstration statt. Für den Protestzug gibt es viele Auflagen.

Düsseldorf Am Samstag ist eine Pro-Palästina-Demo in der Düsseldorfer Innenstadt angemeldet. Weswegen der Organisator nun vor das Verwaltungsgericht zog.

Am Samstag ist in Düsseldorf erneut eine pro-palästinensische Demonstration mit 500 Teilnehmern angemeldet worden. Der Protestzug soll um 14 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Graf-Adolf-Platz führen. Wie bereits bei einer vorangegangenen Demonstration, hat die Polizei Düsseldorf dem Anmelder erneut einige Auflagen gemacht.

So dürfen Sprüche wie „Kindermörder Israel“, „Stoppt den Völkermord (oder alternativ: Genozid) in Palästina“ oder auch „From the River to the Sea...“ in dieser oder ähnlicher Form weder gerufen noch auf Plakaten gezeigt werden. Der Organisator der Demo ist nun mit einem Eilantrag vor das Düsseldorfer Verwaltungsgericht gezogen - und gescheitert.

Antrag wurde am Freitagnachmittag abgelehnt

Die 18. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hat den Antrag am Freitagnachmittag als unbegründet beziehungsweise unzulässig abgelehnt. Eine durch das Polizeipräsidium Düsseldorf angeordnete Beschränkung für die Versammlung „Stoppt die Aggression“ bleibt damit rechtmäßig, heißt es in einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts. Demnach darf bei der Veranstaltung die Parole „Stoppt den Genozid/Völkermord“ in jeglicher Sprache weder mündlich noch schriftlich geäußert oder skandiert werden.

Die vom Polizeipräsidium getroffene Prognose, dass durch solche Äußerungen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Form eines Anfangsverdachts von Straftatbeständen wie Volksverhetzung oder die Billigung von Straftaten zu erwarten sei, ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf tragfähig.

Wie das Gericht weiter mitteilte, habe die Polizei „in diese Prognose die Vorerfahrungen mit dem Antragsteller als Versammlungsleiter bei früheren pro-palästinensischen Demonstrationen in Düsseldorf miteinbezogen und die zwischenzeitlich sowohl bundes- und landesweit als auch in Düsseldorf entstandene hohe Emotionalisierung bei solchen Versammlungen berücksichtigt“. Die Prognoseentscheidung werde dabei zusätzlich durch gerichtsbekannte öffentliche Beiträge und Kommentierungen in den sozialen Medien gestützt, heißt es in der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtes. Eine noch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckte Verwendung der Parole sei aus Sicht des Gerichtes „nicht ersichtlich“.

Gegen Beschluss kann Beschwerde eingereicht werden

Auch der weitere Eilantrag des Demo-Anmelders ist unzulässig, teilte das Verwaltungsgericht weiter mit. Er richtete sich gegen einen Hinweis in dem Bescheid des Polizeipräsidiums, wonach die Parolen „From the river to the sea - Palestine will be free“, und Abwandlungen dieser, sowie „Kindermörder Israel“ aufgrund „ihrer klaren islamistischen, antiisraelischen, antisemitischen und anderweitig verhetzenden Färbung die Voraussetzungen“ der Volksverhetzungen erfüllen.

Einen Hilfsantrag, der im Vorhinein gegen die mögliche Ergreifung bestimmter versammlungsrechtlicher Maßnahmen gerichtet war, hat die Kammer ebenfalls als unzulässig abgelehnt. Gegen den Beschluss kann nun Beschwerde bei dem Oberverwaltungsgericht in Münster eingereicht werden. (cd)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf