Düsseldorf: Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt

In Düsseldorf-Düsseltal ist am Montagnachmittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Düsseldorf An der Karl-Müller-Straße in Düsseldorf-Düsseltal ist am Montagnachmittag eine Weltkriegsgranate entdeckt worden. Das ist bislang bekannt.

In Düsseldorf-Düsseltal ist am Montagnachmittag (19. Februar) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Feuerwehr Düsseldorf in dem sozialen Netzwerk „X“ (ehemals Twitter) mitteilte, wurde die Granate an der Karl-Müller-Straße gefunden. Ein Feuerwehrsprecher erklärte auf Nachfrage, dass sich derzeit „zehn bis 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr“ sowie Kräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) vor Ort befinden und bereits erste Sicherungsmaßnahmen eingeleitet haben.

Granate muss gesprengt werden

Nach Angaben der Düsseldorfer Feuerwehr muss die Weltkriegsgranate im Laufe des Abends durch den KBD vor Ort gesprengt werden. Für die Dauer des Einsatzes müssen rund 70 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind demnach Anwohner, die an den Hausnummern 4 bis 16 leben, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Karl-Müller-Straße wird für die Dauer des Einsatzes temporär gesperrt, heißt es auf X.

Die Sprengung der Granate ist nach derzeitigem Stand für 18 Uhr vorgesehen. Die Feuerwehr verweist darauf, dass es in dieser Zeit rund um die Karl-Müller-Straße zu einem lauten Knall kommen kann. In Höhe der Hohlbeinstraße/Ecke Rembrandtstraße hat die Feuerwehr Düsseldorf für Betroffene eine Sammelstelle eingerichtet. Anwohnende, die mobilitätseingeschränkt sind und ihre Wohnung nicht selbstständig verlassen können, können unter der 0211/19222 einen Krankenwagen anfordern.

Weitere Informationen folgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf