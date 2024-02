Düsseldorf Hauptbahnhof: Jugendlicher wirft mit Messer

Ein 17-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen.

Düsseldorf Ein Jugendlicher hat am frühen Sonntagmorgen im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz gestört. Dabei wurde sogar ein Messer geworfen.

Am frühen Sonntagmorgen (11. Februar) wollte ein 17-Jähriger einige Bundespolizisten bei der „Klärung eines Sachverhaltes“ im Düsseldorfer Hauptbahnhof stören. Genau dies wollten wiederum DB-Sicherheits-Mitarbeiter verhindern und versuchten, den jungen Mann anzuhalten. Dabei sei dem Jugendlichen laut Bundespolizei „ein Einhandmesser aus der Tasche gefallen“, was wiederum die Bundespolizisten auf den Plan rief: Sie brachten den Verdächtigen anschließend zu Boden, fixierten ihn und beschlagnahmten das Messer, meldete die Bundespolizei am Montag.

Reisende waren in unmittelbarer Nähe

Während der 17-Jährige mit den Sicherheits-Mitarbeitern in einer „hitzigen Diskussion“ war, sei ihm das Messer aus der Tasche gefallen. Danach hob er es auf, öffnete das Messer und hielt es hinter seinem Rücken, so die Bundespolizei weiter. Dabei „nahm er eine bedrohliche Haltung gegenüber den Mitarbeitern ein“. Als er dann aber aufgefordert wurde, das Messer fallen zu lassen, warf „er es rücksichtslos vorwärts von sich“. Nach Angaben der Bundespolizei befanden sich zu diesem Zeitpunkt weitere Reisende im direkten Umfeld.

Bundespolizisten, die wegen einer Diebstahlsmeldung an den Treppenaufgang zu Gleis 11/12 gerufen wurden, eilten daraufhin zum Ort des Geschehens und brachten den Minderjährigen zu Boden gebracht und fixiert ihn. Das Messer wurde beschlagnahmt, verletzt wurde bei der Tat niemand.

Auf der Wache wurde dem 17-Jährigen Blut abgenommen, ehe er entlassen wurde. Für den Hauptbahnhof wurde ihm ein temporärer Platzverweis ausgesprochen. Außerdem leiteten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

