Düsseldorf: Jubiläum für Altstadtkneipe - besonderes Angebot

Die Retematäng-Bar in der Düsseldorf-Altstadt feiert am Freitag ihr fünfjähriges Jubiläum.

Düsseldorf Beliebte Bar in der Düsseldorfer Altstadt feiert am Freitag Jubiläum. Was geboten wird und warum der Wirt 2022 für Aufsehen sorgte.

Die Retematäng-Bar an der Ratinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt feiert am kommenden Freitag (1. Dezember) ihr fünfjähriges Bestehen. Und anlässlich des runden Jubiläums gibt es für die Gäste zur Feier des Tages spezielle Angebote: So kosten die beliebten „Hot Shots“ am Freitag 2,50 Euro. Das hauseigene Kellerbier „Pitters“ kostet 2,05 Euro pro Glas, wie Betreiber Daniel Vollmer mitteilte.

Zudem soll es das „eine oder andere schicke Füchschen Alt und/oder Pilsner Urquell“ aufs Haus geben, kündigte der Altstadt-Wirt weiter an. Die Geburtstagsparty beginnt am Freitag um 16 Uhr.

Eröffnung im Winter 2018

Im Winter 2018 öffnete die Retematäng-Bar an der Ratinger Straße ihre Pforten. In und außerhalb von Düsseldorf sorgte die beliebte Altstadt-Kneipe im vergangenen Jahr für Aufsehen, als Betreiber Daniel Vollmer als erster Kneipenwirt in der Düsseldorfer Altstadt im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ankündigte, die Spiele der WM aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland nicht in seinem Lokal zu zeigen.

Dabei gilt das Retematäng als Anlaufstelle für Sportfans: Dort werden Spiele der Fußball-Bundesliga und alle Partien von Fortuna Düsseldorf gezeigt. Auch Spiele der Düsseldorfer EG werden an der Ratinger Straße übertragen.

Für Daniel Vollmer und sein Team steht mit der Jubiläumsfeier die nächste Sause an. Erst am vergangenen Wochenende stand im Schickimicki an der Neustraße, das Vollmer ebenfalls betrieb und am frühen Sonntagmorgen nach elf Jahren seine Pforten für immer schloss, eine große Abschiedsparty an.

