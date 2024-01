Düsseldorf: Junge wird angefahren - Autofahrerin flüchtet

Düsseldorf Ein Schüler ist in Düsseldorf von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Von der Fahrerin fehlt jede Spur. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein zehnjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag (24. Januar) in Düsseldorf-Gerresheim von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Düsseldorf wollte der Schüler an der Gräulinger Straße die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Auto touchiert. Weil die Autofahrerin laut Polizei anschließend vom Unfallort flüchtete, werden nun Zeugen gesucht.

Fahrerin soll nach Unfall zunächst ausgestiegen sein

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Zehnjährige zu Fuß auf der Gräulinger Straße auf dem Bürgersteig unterwegs. In Höhe des Toni-Kryn-Wegs wollte er die Straße überqueren und wurde dort von einem Auto erfasst. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilte, ist die Autofahrerin laut Zeugenangaben nach dem Unfall zunächst ausgestiegen, hat kurz mit dem verletzten Jungen gesprochen und setzte ihre Fahrt über die Gräulinger Straße anschließend fort, bis sie nach links in die Keldenichstraße einbog. Der Junge wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Weil von der mutmaßlichen Unfallfahrerin und ihrem Fahrzeug bislang jede Spur fehlt, sucht die Düsseldorfer Polizei nun nach Zeugen. Das flüchtige Unfallauto war laut Polizeiangaben vermutlich ein blauer VW Kleinwagen (älteres Modell) mit der Städtekennung „MK“ (Märkischer Kreis).

Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat graue, kurze Haare. Zur Unfallzeit soll sie eine Brille, einen blauen Pullover und eine schwarze Weste sowie eine blaue Jeans getragen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der 0211-8700 zu wenden.

