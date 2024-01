S1 Düsseldorf: Ausfälle und Verspätungen durch Kabelbrand

Düsseldorf/Solingen Aufgrund eines Kabelbrandes verkehrt die S-Bahnlinie S1 zwischen Düsseldorf und Solingen nur eingeschränkt. Der Staatsschutz ermittelt bereits.

Auf der S-Bahnlinie S1 kommt es an diesem Dienstag (8. Januar) auf der Strecke zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und Solingen bis in den Abend zu Teilausfällen und Verspätungen. Wie die Polizei Düsseldorf auf NRZ-Anfrage mitteilte, sollen bislang unbekannte Personen in der Nacht auf Dienstag einen Kabelbrand an einer Signalanlage der Deutschen Bahn verursacht haben.

Wegen des verursachten Schadens verkehren die Bahnen der Linie S1 laut dem Portal zuginfo.nrw aktuell nur zwischen dem Essener und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Zwischen Düsseldorf und Solingen werden derzeit Ersatzbusse eingesetzt.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach Angaben eines Sprechers der Düsseldorfer Polizei sollen bisher unbekannte Täter den Kabelbrand an der Signalanlage unterhalb der A46-Brücke in Unterbach verursacht haben. „An den Signalkabeln ist am frühen Dienstagmorgen gezündelt worden. Die Kabel sind geschmolzen“, berichtete der Polizeisprecher.

Laut bisherigen Ermittlungen geht die Düsseldorfer Polizei von Brandstiftung aus. Die Hintergründe sind jedoch bislang völlig unklar. „Ob es ein Kinderstreich war, oder jemand anderes dahintersteckt, ist derzeit Gegenstand weiterer Untersuchungen“, so der Sprecher weiter. Wie der Polizeisprecher bestätigte, hat nun der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Auch die Deutsche Bahn geht von „Vandalismus durch Dritte aus“, wie eine Bahnsprecherin auf Nachfrage erklärte. Das Verkehrsunternehmen hofft, noch am Dienstagabend die Störung beheben zu können. Techniker seien vor Ort im Einsatz, um die Signalanlage zu reparieren, verrät die Sprecherin. Ersten Prognosen zufolge soll die Linie S1 ab 18 Uhr wieder regulär bis nach Solingen fahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf