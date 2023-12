Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde aufgrund eines Kellerbrandes am Donnerstagmittag (7. Dezember) in den Stadtteil Garath gerufen.

Feuerwehreinsatz Düsseldorf: Keller in Mehrfamilienhaus gerät in Brand

Düsseldorf Die Feuerwehr Düsseldorf musste am Donnerstagmittag wegen eines Kellerbrandes in den Stadtteil Garath ausrücken. Was bisher bekannt ist.

Die Düsseldorfer Feuerwehr musste am Donnerstagmittag zu einem Brand an die Adalbert-Probst-Straße in Garath ausrücken. Wie sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte, stand ein Keller eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Niemand wurde verletzt

Laut offiziellen Informationen waren der Keller und das Treppenhaus bereits stark verraucht, als die Feuerwehr am Einsatzort ankam. Ein Feuerwehrtrupp leitete den sofortigen Löschangriff ein, zudem wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Bei dem Kellerbrand wurde nach ersten Angaben keine Person verletzt. Was das Feuer verursacht hat, ist noch völlig unklar. Die Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

