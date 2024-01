Düsseldorf: Kellerbrand in Düsseltal löst Großeinsatz aus

Die Düsseldorfer Feuerwehr (Symbolbild) musste am Sonntagabend in den Stadtteil Düsseltal ausrücken.

Düsseldorf Die Feuerwehr Düsseldorf musste am Sonntagabend an die Gellertstraße ausrücken. Die Löscharbeiten vor Ort gestalteten sich jedoch als schwierig.

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Düsseltal hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf gesorgt. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, mussten aufgrund der Rauchentwicklung zeitweise alle Bewohner das Gebäude verlassen und durch den Rettungsdienst betreut werden.

Nach gut einer Stunde konnte der Einsatzsatz beendet werden und alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den Brand wurde keine Person verletzt.

Bewohner mussten ins Freie gebracht werden

Gegen 18.30 Uhr meldete ein Anrufer der Leitstelle der Düsseldorfer Feuerwehr den Kellerbrand an der Gellertstraße im Stadtteil Düsseltal. Umgehend wurden mehrere Feuerwehreinheiten und der Rettungsdienst zum Einsatzort geschickt, so die Feuerwehr weiter. Als wenig später die ersten Einsatzkräfte an der Gellertstraße eintrafen, ging ein Löschtrupp zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Währenddessen brachten weitere Einsatzkräfte die Anwohner des Mehrfamilienhauses ins Freie und kontrollierten den Treppenraum auf eine Rauchausbreitung. Feuerwehrkräfte haben dabei eine minimale Verrauchung festgestellt.

Aufgrund der Rauchentwicklung im Keller mussten nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf zwei Hochleistungslüfter eingesetzt werden, die den dichten Brandrauch über die Gebäuderückseite abführten. Laut Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten zeitweise als umfangreich, da der Keller zunächst ausgeräumt werden musste, um auch letzte Glutnester abzulöschen. Im Anschluss wurden auch im Treppenhaus Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, zudem wurden auch die Wohnungen im Mehrfamilienhaus auf eine Ausbreitung des Brandes kontrolliert. Hier konnte die Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben.

In einem Nachbargebäude betreuten Notfallsanitäter die betroffenen Anwohner, die alle nach Einsatzende in ihre Wohnung zurückkehren konnten. Bei dem Einsatz wurde laut Angaben der Feuerwehr Düsseldorf niemand verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf einen kleinen Teil im Keller begrenzt werden. Nach circa 45 Minuten war das Feuer an der Gellertstraße gelöscht. Die 46 Einsatzkräfte kehrten nach rund einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Was den Kellerbrand verursacht hat, ist bislang noch völlig unklar.

