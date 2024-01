Düsseldorf: Komasäufer immer jünger - 10-Jährige in Klinik

Düsseldorf Nach Angaben der Krankenkasse DAK ist die Zahl jugendlicher Komasäufer in Düsseldorf zurückgegangen. Aber ein Trend alarmiert Experten.

Die Zahl alkoholbedingter Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen ist in Düsseldorf im Jahr 2022 gesunken. Das teilte die DAK-Gesundheit am Montag (22. Januar) mit. Laut Informationen der Krankenkasse landeten 2022 in der Landeshauptstadt 54 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes NRW sank die Zahl der Betroffenen im Vergleich zum Vorjahr um 8,47 Prozent, so die DAK.

Acht Kinder zwischen 10 und 15 Jahren mussten stationär behandelt werden

Das Rauschtrinken bei Schülerinnen und Schülern bleibe aus Sicht der DAK-Gesundheit dennoch weiterhin ein Problem: „Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Christian Lipinski, von der DAK-Gesundheit in Düsseldorf. „Alkohol wirkt auf junge Menschen schneller, stärker und länger als auf Erwachsene. Deshalb ist das Komasaufen bei Jugendlichen eine gefährliche Tatsache. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden.“

Wie die Krankenkasse weiter mitteilt, bereite der Alkoholmissbrauch bei jüngeren Mädchen und Jungen großen Anlass zur Sorge. Laut DAK mussten 2022 in der Region acht Kinder in der Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen wegen Alkoholmissbrauchs in einer Klinik behandelt werden.

Krankenkasse startet Kampagne zur Prävention

Zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen hat die DAK-Gesundheit daher nun in Düsseldorf ihre Kampagne „bunt statt blau“ gestartet. Die Krankenkasse sucht dabei bereits zum 15. Mal die besten Plakatideen von Schülerinnen und Schülern aus Düsseldorf zwischen zwölf und 17 Jahren zum Thema Rauschtrinken. Einsendeschluss ist der 31. März 2024.

Bei dem Wettbewerb warten Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro auf die kreativen Gewinnerinnen und Gewinner. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau.

