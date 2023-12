Düsseldorf: Kult-Comedian kommt zur ARD-Fernsehsitzung

Düsseldorf Am 24. Januar laden Düsseldorfs Karnevalisten Fernsehsitzung. Viele bekannte TV-Gesichter sind dabei. Rest-Tickets sind noch zu haben.

In knapp vier Wochen, am Donnerstag, 4. Januar 2024, ist es wieder so weit: Ab 19 Uhr präsentiert das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) in der festlich dekorierten Düsseldorfer Stadthalle Karneval für ein Millionenpublikum. Zur ARD-Fernsehsitzung 2024 hat Sitzungspräsident Stefan Kleinehr erneut ein Programm mit klassischen Büttenreden, mitreißenden Musikdarbietungen, moderner Comedy und furiosen Gardetänzen arrangiert.

Auf der neuen spektakulären Mega-Bühne werden unter anderem

Volker Weininger als Sitzungspräsident

Markus Krebs (Hier mehr zur kürzlichen Hochzeit des Comedians Markus Krebs)

Jürgen Beckers (Ne Hausmann)

Achnes Kasulke

Dave Davis (in der Paraderolle als sanitäre Fachkraft Motombo)

die Rhythmussportgruppe

Alt Schuss

Swinging Funfares

Hermes und Band

sowie die bunt und fantasievoll kostümierten Gäste begeistern.

Fernseh-Karneval aus Düsseldorf: Abschied des CC-Vizepräsidenten

Ein prominenter Karnevalist freut sich indes ganz besonders auf diese jecke Mega-Show: Stefan Kleinehr. Der Vizepräsident des CC wird am 4. Januar zum letzten Mal die Fernsehsitzung moderieren. Nach 15 erfolgreichen Jahren will Kleinehr das Mikrophon in jüngere Hände übergeben. „Ich habe es bereits vor einigen Monaten bekannt gegeben: einmal muss Schluss sein. Und wir haben im Düsseldorfer Karneval viele junge, talentierte Karnevalistinnen und Karnevalisten, die hervorragend geeignet sein, meine Nachfolge anzutreten,“ so Kleinehr.

Tickets für dieses absolute Highlight der Session 2024 sind auch ein ideales Weihnachtsgeschenk. Die verfügbaren Karten kosten zwischen 25 und 75 Euro – jeweils zuzüglich Servicegebühr – und können auch online bestellt werden:

