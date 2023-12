Düsseldorf-Märchen: Warum der Teufel bald eine Auszeit nimmt

Düsseldorf Eduard Lind (31) spielt den „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ am Schauspielhaus. Er erklärt, was das Stück so besonders für Kinder macht.

Noch bis zum Ende der Spielzeit wird Eduard Lind als „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf der großen Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses stehen. In bizarren Posen und frechem Redeschwall, frei nach dem Motto ‚Wer den Teufel nicht fürchtet, kann ihm die Haare ausrupfen und gewinnen‘. Manchmal sogar steht der große schlaksige Mime zweimal pro Tag auf den Brettern, denn die Inszenierung des relativ unbekannten Märchens aus der Feder der Brüder Grimm ist meist ausverkauft: Es ist ein Familienstück – für Kinder ab sechs Jahren.

Verschnaufpause eingeplant

Ab Sommer 2024 dann, nach sechs Spielzeiten gönnt sich der 31-jährige Deutsch-Russe – seit 2018 im festen Engagement des Jungen Schauspielhauses – erst einmal eine Verschnaufpause. In sonorem, ruhigem, lyrischem Bariton erklärt das der Sohn der wolgadeutschen Familie Lind, die Anfang der 1990er Jahre, nach dem Fall der Sowjetunion, aus der Stadt Ust-Kamenogorsk in Kasachstan nach Deutschland umsiedeln durfte. Und in Krefeld eine neue Heimat gefunden hat – dort, wo er mit Eltern, seiner Frau und dem zweijährigen Sohn auch die Weihnachtstage verbringen wird. Natürlich ganz in deutscher Tradition. Wenn seine Mutter ihm damals noch die alten Grimm-Märchen in Russisch vorgelesen hat, so erzählt Eduard heute seinem Sohn Geschichten in Deutsch. Akzentfrei, wenn er auch, z.B. auf Wunsch eines Regisseurs, den Slang von Deutsch-Russen noch drauf hat. Nach so vielen Jahren spricht er zwar noch mit seinen Eltern Russisch, aber so „richtig kultiviert in Russisch zu schreiben“, das müsse er erst wieder üben, schmunzelt er.

Nach Erfolgen wie „Robin Hood“, „K wie Kafka“, als Starbuck in „Moby Dick“ und jetzt den „Teufel“ will Lind vorübergehend dem Theater Adieu sagen: „Ich brauche eine Aus-Zeit.“ Als freier Künstler will er verstärkt seine Sprechstimme vermarkten, sich auf das Sprechen von Hörbüchern und Hörspielen konzentrieren. Oder in Filmstudios als Synchron-Sprecher. Und aufs Schreiben; denn damit begann Lind bereits nach dem Abitur an einem Krefelder Gymnasium.

Virtuose Inszenierung von André Kaczmarczyk

Bis Anfang Juli – auch jetzt an den Weihnachtstagen – schlüpft Eduard Lind unter anderem in dem Grimm-Märchen in die Rolle des Teufels. In der virtuosen Inszenierung von André Kaczmarczyk: Seine Verwandlungslust lebt er auf der Bühne und im TV (als einer von drei Ermittlern in der TV-Krimiserie „Polizeiruf 110“) aus. Als Märchen-Regisseur reizt er sämtliche Bühnentechnik des Schauspielhauses aus. Kaczmarczyk jongliere, erzählt Lind, mit allen nur möglichen Knalleffekten und veranstaltet reichlich Budenzauber. „Die Regie zeigt alles, was Theater heute so kann. Und versetzt damit die Jüngsten in andächtiges, schweigendes Staunen.“

Sie können eintauchen in eine mystische, dunkle Welt und sich gruseln – ähnlich wie Erwachsene. Doch, so Lind, „Donner, Blitz und Nebel haben für Kinder, die in digitaler Welt aufwachsen, nicht den Effekt wie ein Bühnen-Podest. „Wenn es rauf und runterfährt, sind Kinder fasziniert, vor lauter Bewunderung für einfache, aber effektvolle Theatermagie.“

Die „spontanen Reaktionen“ der Kinder sind für Eduard Lind echt und meist ein verlässliches Zeichen dafür, ob ein Theaterabend wirklich gelungen ist. „Sie sind noch keine geübten Theatergänger und halten sich nicht an alle Theaterkonventionen. Glücklicherweise“, sagt der Vater eines kleinen Sohnes. Und fügt hinzu: „Im Jugendtheater habe ich auch gelernt, wie ich mein Kind am besten bespaßen kann. Mit Zaubertricks und Vorspielen von Rollen.“

Mit dem Sohn zur Bühnenprobe

Seine Vaterrolle nimmt er ernst, muss den Sohn manchmal selbst zu einer Bühnenprobe mitnehmen. Auch den Interview-Termin musste er verschieben, weil er seinen Jungen erst später als geplant in der Kita abgeben konnte. Zumal die Mutter und Linds Frau ebenfalls Schauspielerin auf Bühne, Leinwand und Mattscheibe ist. Improvisieren und kurzfristig organisieren – das haben die jungen Eltern in letzter Zeit gelernt. Nicht einfach sei es, Proben und Drehtermine mit den Betreuungs-Zeiten in der Kita zu koordinieren, erklärt Lind unserer Zeitung. Theater mit seinen vielen Proben und Abendvorstellungen sei als „Arbeitsplatz nicht familienfreundlich“. Auch das sei ein Grund dafür, warum Lind und seine Frau künftig „frei“ arbeiten wollen. Erste Erfahrungen mit Theater machte Eduard Lind in der Freien Szene in Krefeld. Im „Kresch“-Theater. Nach dem Abi zog er nach Berlin, probierte sich dort im Zirkus und im Welttheater aus, machte sogar Erfahrungen in der anarchischen Szene. Bis er an der Schauspielschule in Hannover angenommen wurde. Erst nach der Ausbildung landete er dann in Düsseldorf. Und scheint sich hier wohl zu fühlen.

