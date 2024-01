Düsseldorf: Mann (18) legt sich aufs Gleis - Polizeieinsatz

Am frühen Samstagmorgen (20. Januar) hat sich ein 18-Jähriger in Düsseldorf-Angermund ins Gleisbett gelegt und einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst.

Ein 18-Jähriger hat an der S-Bahnhaltestelle Düsseldorf-Angermund am frühen Samstagmorgen (20. Januar) für einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll sich der junge Mann gegen 4.10 Uhr betrunken ins Gleisbett neben den Schienen gelegt haben. Der Fahrer der einfahrenden S-Bahnlinie S1 musste darauf eine Vollbremsung einlegen. Der Betrunkene wurde anschließend auf eine Polizeiwache in Düsseldorf gebracht und wurde dort von seinem Vater abgeholt.

Nach Angaben der Bundespolizei ist bislang nicht bekannt, ob sich der 18-Jährige gewollt oder ungewollt ins Gleisbett gelegt hat. Als der Fahrzeugführer der S1 die Haltestelle Angermund anfuhr, bemerkte er den jungen Mann im Gleisbett. Zunächst sah es aus Sicht des S-Bahnfahrers so aus, als würde der Mann auf den Gleisen liegen und die Bahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Sofort leitete der Fahrer eine Schnellbremsung ein. Eingesetzte Polizeibeamte suchten nach dem Eintreffen an der S-Bahnhaltestelle nach einer verletzten Person. Am Rand der Bahnstrecke fanden sie dann aber neben den Gleisen den betrunkenen und unverletzten 18-Jährigen.

Einsatz sorgte für viele Verspätungen

Daraufhin wurde der Mann zur Wache mitgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Durch die eingeleitete Schnellbremsung wurden nach ersten Ermittlungen keine Reisenden in dem Zug verletzt. Der Einsatz wirkte sich laut Bundespolizei auch auf den Bahnverkehr aus. So kam es auf der Strecke zu knapp 126 Minuten Verspätung, zehn Umleitungen und zehn Teilausfällen, teilte die Bundespolizei weiter mit. Der 18-Jährige wurde von seinem Vater auf der Wache abgeholt.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Das Betreten der Gleise ist verboten und birgt Gefahren in sich. Die Bundespolizei verweist darauf, dass Züge einen sehr langen Bremsweg haben und nicht ausweichen können. Das Betreten von Bahnanlagen könne daher tödlich sein, so die Bundespolizei weiter.

