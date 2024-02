Bundesweiter Streik im Nah- und Fernverkehr. Der Hauptbahnhof in Düsseldorf am Montag den 27.03.2023. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Düsseldorf Am Montag hat ein Mann seine Freundin im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit Schlägen und Tritten attackiert. Wenig später klickten die Handschellen.

Ein 36-Jähriger ist am Montagmorgen (12. Februar) im Düsseldorfer Hauptbahnhof von der Bundespolizei verhaftet worden. Der Mann soll seine Freundin nach einer verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Verdächtige durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl gesucht.

Zeuge hielt Verdächtigen fest

Laut Bundespolizei machten Reisende eine eingesetzte Streife der Bundespolizei auf eine verbale sowie körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Paar aufmerksam, die sich gegen 6 Uhr am Montagmorgen auf dem Bahnsteig zu Gleis 13 im Hauptbahnhof ereignet haben soll. Als die Beamten am Bahnsteig eintrafen, hielt ein Zeuge (25) den aggressiven Tatverdächtigen an den Armen fest, um weitere Schläge und eine mögliche Flucht zu verhindern. Der 25-Jährige gab den Bundespolizisten an, dass der 36-Jährige mit seiner Freundin gestritten und ihr anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, teilte die Bundespolizei weiter mit. Durch die Vielzahl der Schläge stürzte die 43-Jährige zu Boden. Anschließend trat der mutmaßliche Gewalttäter mehrfach auf seine Partnerin ein.

Die Bundespolizei fixierte den Mann und nahm ihn danach mit zur Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Verdächtigen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Geschädigte hatte einen Wert von 1,4 Promille. Durch die körperliche Auseinandersetzung erlitt die Frau eine blutende Nase sowie eine Schwellung am rechten Bein, so die Bundespolizei weiter.

Nach weiteren Angaben der Bundespolizei wurde bei der Überprüfung der Personalien bekannt, dass der 36-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl gesucht wird. Aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Diebstahl in drei Fällen wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in ein Gefängnis gebracht. Zudem wurde gegen ihn nun ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet.



