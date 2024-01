Düsseldorf: Mann wird bei Handykauf in Hassels ausgeraubt

Wegen eines Raubes musste die Polizei Düsseldorf (Symbolbild) am Mittwochabend (17. Januar) in den Stadtteil Hassels ausrücken.

Düsseldorf Mit einem verlockenden Angebot ist ein Mann in Düsseldorf auf einen Supermarktparkplatz gelockt worden. Vor Ort wartete aber nicht der Verkäufer.

Am Mittwochabend (17. Januar) ist ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Düsseldorf-Hassels ausgeraubt worden. Zuvor soll er mit einer Kleinanzeige für ein Handy in einem Onlineverkaufsportal von drei Tätern an die Altenbrückstraße gelockt worden sein, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Dort wurde der Geschädigte dann von den mutmaßlichen Straßenräubern bedroht und ausgeraubt.

Käufer wurde mit Messer bedroht

Der Mann hatte sich laut Polizei auf ein verlockendes Angebot eines „günstigen“ Smartphones gemeldet. Mit dem vermeintlichen Verkäufer verabredete sich der Käufer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Altenbrückstraße. Dort wartete dann aber das tatverdächtige Trio. Einer der mutmaßlichen Täter soll den Käufer laut Polizei vor Ort mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des vereinbarten Kaufpreises gefordert haben. Nachdem der Geschädigte der Aufforderung nach gekommen war, flüchtete das Trio mit dem Geld, teilte die Polizei weiter mit. Wenig später konnten die drei Tatverdächtigen jedoch im Rahmen einer Fahndung durch Beamte der Polizeiwache Wersten festgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei Düsseldorf handelt es sich bei den Verdächtigen um drei Düsseldorfer im Alter von 16 und 17 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat bereits die Durchsuchung der Wohnung eines der Tatverdächtigen angeordnet. Ein einschlägig polizeibekannter 17-Jähriger aus dem Trio wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Minderjährigen erließ. Die Ermittlungen beim Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei dauern an.

