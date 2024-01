Düsseldorf: Nächster Anti-AfD-Protest geplant - alle Infos

Demonstration gegen die AfD in Düsseldorf: Am 27. Januar kamen 100.000 Menschen.

Düsseldorf Die Organisatoren der Demo gegen Rechts, bei der 100.000 Menschen waren, haben schon den Termin im Auge. Was kurz nach Karneval geplant ist.

Nach der Großdemonstration ist vor der Großdemonstration. Die historische Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf, an der am vergangenen Samstag (27. Januar) 100.000 Menschen teilnahmen, soll nicht das letzte Zeichen gegen Hass und rechte Hetze in der NRW-Landeshauptstadt bleiben, da sind sich die Organisatoren allesamt einig. So soll schon kurz nach Karneval (Sonntag, 18. Februar) das Untere Rheinwerft Kulisse für eine spektakuläre Aktion werden. Laut Oliver Ongaro, der als Sprecher des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) zu den Organisatoren der Samstag-Demo gehörte, soll es eine Schilder-Mahnmal-Wand von den Kasematten in Höhe des Schlossturms bis zum Apollo an der Kniebrücke geben.

Die Anti-AfD-Demo war die größte Menschenansammlung, die Düsseldorf in der jüngeren Geschichte erlebt hat. 65.000 Leute im Protestzug zwischen Hauptbahnhof und Rheinwiesen, später 100.000 Demonstranten auf dem Gelände selbst. „Es gab so viele Menschen, die sich am Samstag die Mühe gemacht haben, ihre Botschaften auf Plakaten und Schildern zu schreiben, da steckte viel Arbeit hinter, das ist etwa anderes als ein Like auf Instagram“, erklärt Ongaro. „Das wollen wir nicht verpuffen lassen und noch einmal ein klares Zeichen gegen Rechts setzen.“ DSSQ muss das Vorhaben noch mit der Stadt Düsseldorf absprechen, sieht da laut Ongaro „aber keine großen Probleme“. An dem Tag am Rheinufer soll es wohl auch ein Bühnenprogramm geben.

Bündnis-Sprecher: Das Jahr 2024 wird entscheidend sein

Für Ongaro wird das Jahr 2024 ohnehin „entscheidend sein, wie wir als Gesellschaft mit Rechtsradikalismus umgehen“. Sein Bündnis plant zudem am 25. Februar im Düsseldorfer Kulturzentrum einen Anti-AfD-Workshop. Zudem steht am 30. Juni der Bundesparteitag der AfD in Essen auf dem Programm. „Das ist um die Ecke, da kann man bestimmt auch was machen“, so Ongaro. Und kurz vor der Europawahl steigt am 17. August wieder das Festival „Rock gegen Rechts“. Man überlege, das Spektakel im Volksgarten noch größer zu machen, als es ohnehin schon ist. „Wir überlegen, da die wirklich prominenten Bands anzufragen“, sagt Ongaro und denkt dabei natürlich auch laut über die Toten Hosen nach.

DGB-Vorsitzende: Nichts überfrachten

Auch die Verantwortlichen bei den Gewerkschaften sind von der Samstags-Demo „noch ganz angefasst“, sagte am Montag (29. Januar) die Düsseldorfer DGB-Vorsitzende Sigrid Wolf, die als Sprecherin des Bündnisses „Düsseldorfer Appell“ mit zum Organisationsteam gehörte. Sie sei nach dem Demo-Tag „sehr glücklich, aber auch erschöpft, weil wir ja auch nur zehn Tage Vorbereitungszeit hatten. Natürlich haben wir schon am Tag der Demo am Samstag von überall her Nachfragen bekommen, wie es jetzt weiter geht“, so die Spitzengewerkschafterin.

Auch die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin war bewegt. Sie habe in Düsseldorf schon viel erlebt, „aber das, was ihr heute als Zeichen setzt hier auf den Rheinwiesen, alle zusammen, die ganze Stadt, Jung und Alt, hier geboren, hier zugereist, Sport, Karneval, Gewerkschaften, staatstragende Parteien, Zivilgesellschaften, das macht mich nahezu sprachlos“, sagte Mona Neubaur am Samstag auf der Bühne unter der Kniebrücke. Eine für alle sichtbare Botschaft stand währenddessen an Neubaurs NRW-Wirtschaftsministerium an der Berger Allee in großen Lettern an den Fenstern geschrieben: „Der Unterschied zwischen 1933 und 2024? Du!“ Die grüne Spitzenpolitikerin sorgte zudem mit einem netten Köln-Bashing („100.000 Menschen in Düsseldorf - schöne Grüße an Köln“) wohl mit dafür, dass sich nächstes Mal vielleicht mehr Domstädter als die immerhin 70.000 von der Woche davor auf die Straße begeben werden. In Köln gehörte Neubaur am 21. Januar ebenfalls zu den Teilnehmenden. Und sogar Karl Lauterbach schickte von Köln aus eine Botschaft an die Landeshauptstadt: „Bei aller Rivalität muss ich als Kölner sagen: Chapeau Düsseldorf. Der Aufstand des Anstands geht weiter“ postete der Bundesgesundheitsminister über die Plattform „X“.

Botschaft am Samstag an Mona Neubaurs Wirtschaftsministerium an der Berger Allee: „Der Unterschied zwischen 1933 und 2024 ? Du!“ stand dort in großen Lettern an den Fenstern geschrieben. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Appell-Sprecherin Wolf hat bereits vorgeschlagen, die nächste Groß-Demo am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, steigen zu lassen. Da wird in Düsseldorf wie in anderen Städten aber ohnehin traditionell im großen Ausmaß demonstriert. „Womöglich ist das aber auch zu lange hin“, sagt Wolf auf NRZ-Anfrage. „Nur: Wir sollten das alles jetzt aber auch nicht überfrachten und nicht denken, dass kleinere Kundgebungen nichts wert seien. Es muss ja auch finanzierbar bleiben.“

