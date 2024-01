ARCHIV - 28.06.2016, Nordrhein-Westfalen, Hamburg: Ein als Einbrecher verkleideter Mann hebelt in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizei ein Fenster auf. (Zu dpa: «Anstieg der Wohnungseinbrüche in NRW geht weiter») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Blaulicht Düsseldorf: Paar überrascht Einbrecher in eigener Wohnung

Düsseldorf Weil sie merkwürdige Geräusche aus dem Wohnzimmer hörten, schauten zwei Eheleute nach und trafen einen Einbrecher an. Was dann geschah.

Zwei Eheleute aus Knittkuhl überraschten einen 26-jährigen Einbrecher in ihrer Wohnung. Der hatte sich, wie die Polizei mitteilte, offenbar über den Balkon Zutritt verschafft. Aufgeschreckt ergriff er die Flucht, konnte aber durch die beiden gestellt werden.

Aufmerksam seien die Eheleute durch merkwürdige Geräusche aus dem Wohnzimmer ihres Appartements geworden. Sie schauten nach und entdeckten den Einbrecher, der über den Balkon in die Wohnung gelangt war, während sich das Paar in einem anderem Zimmer aufhielt. Die Eheleute hätten den Mann „mit lauter Stimme angesprochen“. Daraufhin ergriff der Ertappte die Flucht und verschwand wieder über den Balkon. Damit allerdings gaben sich die Beiden nicht zufrieden: Sie verfolgten den 26-Jährigen und konnten ihn Schließlich auf einem Nachbargrundstück am Püttkamp stellen.

Die verständigte Polizei nahm den Mann fest. Der übrigens aufgrund der schnellen Reaktion des Paars nichts habe entwenden können, wie die Beamten meldeten. Auch die Spurensicherung sei vor Ort gewesen.

Wo Einbrüche gang und gäbe sind

Laut dem sogenannten Wohnungseinbruchradar der Düsseldorfer Polizei ist der eher ländlich geprägte Stadtteil Knittkuhl im Übrigen kein Einbruchs-Hotspot. Die meisten versuchten und vollendeten Wohnungseinbrüche treten demnach in der Innenstadt und im Linksrheinischen auf.

Die Polizei empfiehlt übrigens nicht unbedingt, Einbrecher auf eigene Faust zu verfolgen. Eine Sprecherin teilte mit, oberste Priorität müsse die eigene Sicherheit haben. Im Zweifelsfall also lieber den Einbrecher flüchten lassen, Türen verrammeln und die 110 wählen. Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch finden sich auf der Homepage der Düsseldorfer Polizei.

