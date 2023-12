Düsseldorf: Pflegerinnen retten Senior aus brennendem Bett

Düsseldorf In einem Seniorenheim in Düsseldorf-Benrath ist in einem Bewohnerzimmer die Bettdecke in Brand geraten. Zwei mutige Pflegerinnen schritten ein.

Großer Schreck im Pflegeheim: Am Sonntagmorgen (17. Dezember) um 11.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Seniorenzentrum an der Kolhagenstraße nach Düsseldorf-Benrath alarmiert. Im Zimmer eines Bewohners war eine Bettdecke in Brand geraten. Der Bewohner wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert.

Die automatische Brandmeldeanlage der Senioreneinrichtung hatte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf alarmiert. Eine Bettdecke in einem Bewohnerzimmer war in Brand geraten und die Rauchmelder lösten aus. Zwei Pflegekräfte schritten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Tat, löschten den Brand und brachten den Bewohner in Sicherheit.

Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden

Die Einsatzkräfte belüfteten dann den verrauchten Bereich und trugen die Decke und das in der Nähe aufgestellte Sauerstoffgerät ins Freie. Der Bewohner wurde vom Notarzt behandelt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Die zwei mutigen Frauen aus dem Pflegeteam hatten Rauchgase eingeatmet und konnten, nach einer kurzen Untersuchung, ihren Dienst wiederaufnehmen. Zur Ursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf