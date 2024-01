Düsseldorf plant Großdemonstration gegen die AfD

Demonstranten halten Plakate mit der Aufschrift „Nationalsozialismus ist keine Alternative“ hoch. Am Samstag, 27. Januar, ist in Düsseldorf eine Großdemo gegen die AfD geplant.

Düsseldorf Parteien, Kirchen und Bündnisse rufen in Düsseldorf zum Widerstand gegen Rechtsextremismus auf. Wann der Termin der XXL-Kundgebung geplant ist.

Das Treffen von Geldgebern, AfD-Funktionären und Führungsfiguren aus der extrem rechten Szene in Potsdam sorgte in den vergangenen Tagen für großes Entsetzen. Offen wurde bei dem Zusammentreffen darüber spekuliert, wie man nach einer Machtübernahme Menschen ohne deutschen Pass oder Deutsche mit Migrationsgeschichte zur „Re-Migration“ in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zwingen könne. Auch Parteien, Initiativen, die Kirchen und diverse Bündnisse zeigen sich entsetzt und organisieren nun Widerstand im großen Stil: Am Samstag, 27. Januar, soll ab 12 Uhr vom DGB-Haus (Friedrich-Ebert-Straße) aus eine XXL-Demonstration starten. Womöglich führt der Demo-Zug durch die City bis zum Johannes-Rau-Platz, das muss die Polizei aber noch genehmigen.

Nur 100 Protestierende bei der ersten Anti-AfD-Demo

„Wir wollen und können nicht länger schweigen“, sagt Oliver Ongaro vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“. Er findet, dass „uns gerade der gesellschaftliche Diskurs komplett verrutscht“, dass „die Politik sich treiben lässt“. Man müsse wieder Haltung bewahren und nicht die Politik der AfD machen. Darauf spricht Ongaro auf den Aufruf des NRW-Ministerpräsidenten Wüst an, der mit einer „Allianz der Mitte“ Migration eingrenzen will. Ongaro: „Deutschland ist ein Einwanderungsland und das werden wir auch bleiben. Wir müssen uns jetzt nur die Frage stellen: Wie machen wir das?“

Schon am zweiten Januarsamstag (13. Januar) gab es in Düsseldorf eine Anti-AfD-Demo, bei der aber nur 100 Mitdemonstrierende dem Aufruf von Organisatorin Paula Mühl gefolgt waren. Die Parteien, Kirchen und Bündnisse waren da noch nicht mit im Boot. „Es wird leider noch viele Demonstrationen geben müssen, denn das Thema geht jetzt erst einmal nicht weg“, betont DSSQ-Sprecher Ongaro. „Allein, weil demnächst mehrere Landtagswahlen anstehen.“

