Düsseldorf: Polizei entdeckt tote Frau (36) in Plastiktonne

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf hat bei einem Routineeinsatz in einer Wohnung im Stadtteil Flingern eine Leiche gefunden. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Routineeinsatz wegen Hausfriedensbruchs in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Flingern hat die Polizei Düsseldorf am Dienstagabend (17.45 Uhr) auf dem Balkon einer Wohnung eine tote Frau entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche der 36-Jährigen in einer verschlossenen Tonne gefunden.

Eine Düsseldorfer Mordkommission ist bereits eingeschaltet und ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts. Bei einer Obduktion ergaben sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Die Polizisten fahnden nun nach dem 58 Jahre alten Wohnungsnutzer, der nach Angaben der Polizei in einer Beziehung zu der Toten gestanden haben soll.

Fahndung läuft auf Hochtouren

Am Dienstag wurde die Düsseldorfer Polizei aufgrund eines Hausfriedensbruchs zu der Wohnung an die Langerstraße gerufen. Weil sich laut Polizei vor Ort Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, durchsuchten die Polizisten die Räume der Wohnung und trafen dabei auf zwei Personen, die dem Drogenmilieu zuzuordnen waren. Auf dem Balkon fanden die Beamten ein Maischefass. In der luftdichtverschlossenen Tonne befand sich die stark verweste Leiche einer 36 Jahre alten Frau.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass die Tote aus dem Drogenmilieu stammte und offensichtlich eine Beziehung zu dem Wohnungsnutzer hatte. Der Aufenthaltsort des 58-Jährigen ist derzeit nicht bekannt. Die Mordkommission der Düsseldorfer Polizei fahndet aktuell mit Hochdruck nach dem Mann.

