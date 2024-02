Die Polizei konnte in Düsseldorf einen professionellen Taschendieb festnehmen (Symbolbild).

Festnahme Düsseldorf: Polizei nimmt Taschendieb in der Innenstadt fest

Düsseldorf Zivile Polizisten haben auf der Schadowstraße einen professionellen Taschendieb auf frischer Tat ertappt. Wie er den Beamten ins Netz ging.

Zivile Polizisten konnten in Düsseldorf einen professionellen Taschendieb aus dem Verkehr ziehen. Der 55-jährige Mann aus Montenegro war am Montag gegen 14.30 Uhr im Bereich der Schadowstraße unterwegs, um offensichtlich nach älteren Opfern Ausschau zu halten.

Zunächst konnte ihn ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft bei einem Versuch beobachten. Der Angestellte verständigte die Polizei. Die Zivilkräfte fahndeten in der Nähe nach dem Verdächtigen und spürten diesen schließlich in einem Lebensmittelgeschäft auf, als er eine Handtasche einer älteren Dame aus einem Einkaufswagen entwendete.

Düsseldorfer Taschendieb ist schon vorbestraft

Auf der Straße stellten die Beamten den 55-Jährigen und nahmen ihn fest. Die Besitzerin erhielt ihre Handtasche zurück. Der Taschendieb ist schon wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten vorbestraft und verbüßte bereits eine Bewährungsstrafe. Ein Richter ordnete am Dienstag erneut Untersuchungshaft an.

