Düsseldorf: Polizei stoppt Schrott-Mercedes - mit 24 Mängeln

Düsseldorf Düsseldorfer Polizei entdeckt bei einer Kontrolle ein zusammen geflicktes „Frankenstein-Auto“: zahlreiche Mängel und Verdacht auf Diebesgut.

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Düsseldorf fühlten sich am Dienstag-Vormittag (30. Januar), 10.15 Uhr, in den berühmten Roman „Frankenstein“ der Autorin Mary Shelley versetzt, als sie auf dem Südring den Daimler-Chrysler eines 43-Jährigen aus Willich kontrollierten. Da das Auto im wahrsten Sinne „zusammengeflickt“ erschien - also wie Frankensteins Monster - ergab sich schnell der Verdacht der Verkehrsunsicherheit.

Sachverständiger stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein

Ein Sachverständiger attestierte bei einer folgenden Begutachtung dann auch 24 Mängel und stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein. Während der Untersuchung ergaben sich darüber hinaus deutliche Hinweise auf eine sogenannte „Schrottfrisierung“. Die ursprüngliche Fahrzeugidentifizierungsnummer der Karosserie war entfernt, stattdessen eine „neue“ Nummer freihändig eingraviert worden. Zudem tauchten Unstimmigkeiten an vielen der verbauten Fahrzeugteile in Bezug auf deren Herkunft auf.

Hieraus ergab sich der Verdacht, dass es sich möglicherweise bei der Karosserie und den weiteren verbauten Teilen um Diebesgut handelt. Das Fahrzeug wurde infolgedessen sichergestellt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an, so die Polizei.

