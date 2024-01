Die Düsseldorfer Polizei (Symbolbild) hat am Neujahrsmorgen einen Mann in einem Schuhgeschäft in der Altstadt festgenommen.

Festnahme Düsseldorf: Polizei verhaftet Mann an Neujahr in Schuhladen

Düsseldorf An Neujahr ist in der Düsseldorfer Altstadt ein Mann in einem Schuhgeschäft verhaftet worden. Was der 32-Jährige dort wollte, ist unklar.

Einbruch oder Schlafstätte? Die Düsseldorfer Polizei hat am Neujahrsmorgen einen Mann in einem Schuhgeschäft in der Düsseldorfer Altstadt festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 32-Jährige in dem Laden an der Flinger Straße aufgefunden, nach dem dort die Alarmanlage ausgelöst wurde. Weil nach Angaben der Polizei vor Ort Einbruchspuren entdeckt werden konnten, wurde der Tatverdächtige vorläufig verhaftet.

Gegenstand der Ermittlungen ist, ob der Mann die Tür des Schuhgeschäftes selbst aufgehebelt hat, oder nur die Gelegenheit nutzte, um am Morgen nach der Silvesternacht einen Schlafplatz zu finden.

Mann soll sich unter einer Decke versteckt haben

Die Polizei wurde an Neujahr um 7.30 Uhr zu dem Schuhladen in der Düsseldorfer Altstadt gerufen. Bei der Durchsuchung entdeckten Beamte den Verdächtigen im hinteren Bereich des Geschäftes, der sich laut Polizei unter einer Decke versteckte. Vor Ort ließ sich der mutmaßliche Einbrecher widerstandslos festnehmen.

Bei dem 32-Jährigen wurden weder Beute noch Einbruchswerkzeug gefunden, teilte die Polizei Düsseldorf weiter mit. Am Schließgitter der Eingangstüren wurden jedoch Hebelspuren festgestellt. Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen und sicherte vor Ort die Spuren. Die Auswertung und Ermittlungen dauern weiter an. Möglicherweise wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt, so die Polizei weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf