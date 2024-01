Düsseldorf: Polizeihund verletzt 15-jährigen Einbrecher

Düsseldorf Zwei Jugendliche brechen in ein Fabrikgelände im Stadtteil Reisholz ein. Weil sie sich vor der Polizei verstecken, kommt ein Hund zum Einsatz.

Die Düsseldorfer Polizei meldet, dass sich am Samstagabend zwei Jugendliche „unberechtigt Zutritt zu einem Fabrikgelände in Reisholz“ verschafft hätten. Ein 15-Jähriger wurde beim folgenden Polizeieinsatz von einem Diensthund verletzt.

Die Polizei habe am Samstag „Kenntnis von einem Einbruch in ein Fabrikgelände an der Kappeler Straße erlangt“. Auf Kamerabildern seien zwei vermummte Personen auf dem Areal gesehen worden, die von der eintreffenden Polizei zunächst auf dem Dach des Gebäudes entdeckt wurden. Auf Anruf flüchteten die beiden zunächst und versteckten sich auf dem Gelände. Weil sie „trotz mehrfacher Aufforderung, ihr Versteck zu verlassen und Androhung des Einsatzes eines Diensthundes“ weiterhin in ihrem Versteck blieben, wurde der Hund schließlich losgelassen.

Die Bilanz: Ein Verletzter und zwei Strafverfahren

Der Hund verletzte einen der beiden Jungs leicht. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt und anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Sein ebenfalls 15-jähriger Komplize wurde ebenfalls zuhause abgeliefert. Beide Jugendliche sehen sich nun einem Strafverfahren gegenüber.

