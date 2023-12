Düsseldorf: Post verschickt 3500 Weihnachtspakete pro Tag

Am neuen Standort in Düsseldorf stehen rund 1800 Quadratmetern Produktionsfläche zur Verfügung

Düsseldorf Neuer Express-Stützpunkt in Düsseldorf hat zu Weihnachten 55 Fahrer im Einsatz. Wie den Beschäftigten trotz Paketflut der Job erleichtert wird.

Die Deutsche Post hat im August 2023 einen neuen DHL Express Deutschland-Standort in Düsseldorf-Benrath an der Nürnberger Straße 70 in Betrieb genommen. Dort stehen rund 1800 Quadratmetern Produktionsfläche zur Verfügung. Der neue Standort entlastet den DHL-Express-Standort Ratingen und deckt die Bereiche Mönchengladbach, Jülich, Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Düsseldorf, Langenfeld, Hilden, Wuppertal Solingen und Remscheid ab.

Wie wichtig der neue Stützpunkt im hektischen Vorweihnachtsendspurt ist, zeigen aktuelle Zahlen. Im Durchschnitt liefern morgens 40 Fahrer mit Sprintern und sieben Fahrer mit LKWs rund 2500 Sendungen aus. Jetzt in der Weihnachtzeit sind es rund 55 Fahrer, die mehr als 3500 Sendungen ausliefern. Abends werden im Durchschnitt rund 2500 Sendungen aus der Region auf den Weg in die ganze Welt gebracht. Jetzt zu Weihnachten sind es weit mehr als 3000 Sendungen. Die neue Station ist mit einer modernen Sortieranlage ausgestattet, um alle nationalen und internationalen Express-Sendungen schnell und effizient zu transportieren. „Durch die Sortieranlage erreichen wir kürzere Bearbeitungszeitfenster in der Sendungsabwicklung und verbessern die Prozesse zugunsten unserer Kunden“, sagt Nils Gervens, Standortleiter von DHL Express Düsseldorf.

Beladeprozess der Fahrzeuge wird durch Sortieranlage erheblich erleichtert

Durch aber auch außerhalb der Weihnachtszeit stetig steigende Sendungsmengen wurde der neue Standort notwendig. „Wir sind hier mit einem jungen und großartigen Team im August gestartet“, so Grevens weiter. Und auch der zurzeit laufende Weihnachtsverkehr mit seinen hohen Sendungsmengen wird von meinem Team erfolgreich durchgeführt.“ Das Gebäude verfügt über 36 Tore für die direkte Be- und Entladung von den Zustellfahrzeugen. Für die Kuriere wird der Beladeprozess der Fahrzeuge erheblich erleichtert, da die Express-Sendungen über die Sortieranlage automatisch bis zum entsprechenden Tor befördert werden, an dem die Kuriere sie direkt und in ihr Fahrzeug laden können.

Zudem profitieren die rund 80 Beschäftigten am neuen Standort von ergonomischen Arbeitsplätzen im Büro und in der Halle sowie von „modern ausgestatteten Sozialräumen“, wie es in einer Pressemitteilung der Post heißt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf